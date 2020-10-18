 Перейти к основному контенту
#Теракт во Франции
#Беларусь
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Норвежский депутат выдвинул Тихановскую, Колесникову и Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021 года

Опубликовано:

Светлана Тихановская (в центре), Мария Колесникова (справа) и Вероника Цепкало (слева) на митинге-концерте в Минске 30 июля 2020.
Светлана Тихановская (в центре), Мария Колесникова (справа) и Вероника Цепкало (слева) на митинге-концерте в Минске 30 июля 2020. REUTERS - VASILY FEDOSENKO
RFI
2 мин

Норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, которые, по его словам, заслужили эту награду за «организацию мирных простетов» против режима президента Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает издание Vart Land.

Реклама

В интервью газете Vart Land Гейр Тоскедал сообщил, что выдвигает кандидатуры белорусских лидеров оппозиции «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси». Он подчеркнул «фантастическое мужество» участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет «еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы» и к тем, кто борется за «свободную и демократическую Беларусь».

Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (так называется норвежский парламент).

Каждый год Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.