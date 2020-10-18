Норвежский депутат выдвинул Тихановскую, Колесникову и Цепкало на Нобелевскую премию мира 2021 года

Светлана Тихановская (в центре), Мария Колесникова (справа) и Вероника Цепкало (слева) на митинге-концерте в Минске 30 июля 2020.

Норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, которые, по его словам, заслужили эту награду за «организацию мирных простетов» против режима президента Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает издание Vart Land.

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В интервью газете Vart Land Гейр Тоскедал сообщил, что выдвигает кандидатуры белорусских лидеров оппозиции «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси». Он подчеркнул «фантастическое мужество» участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет «еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы» и к тем, кто борется за «свободную и демократическую Беларусь».

Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (так называется норвежский парламент).

Каждый год Нобелевский комитет получает сотни предложений. Имена предложенных кандидатов держатся в секрете в течение пятидесяти лет, но лица, выдвигающие кандидатов, имеют право публично раскрыть свой выбор.

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