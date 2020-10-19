В Беларуси политолога Виталия Шклярова отпустили из СИЗО под домашний арест

В понедельник, 19 октября, стало известно, что из-под стражи под домашний арест переведен политолог Виталий Шкляров, участвовавший во встрече политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на адвоката Шклярова Антона Гашинского.

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По данным «Новой газеты», еще 14 октября меру пресечения Виталию Шклярову изменили на домашний арест под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который сам недавно вышел из СИЗО после встречи с Лукашенко.

По словам Воскресенского, сейчас Шкляров находится дома у его матери, так как «он не из Минска». Однако это не смог подтвердить Гашинский, которому пока ничего не известно о местонахождении его подзащитного. По словам адвоката, родные Шклярова арендовали квартиру в Минске.

Политолога Виталия Шклярова задержали 29 июля, незадолго до президентских выборов в Беларуси. Ему вменили организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь) — по «делу Тихановского». Сам Шкляров называет свое преследование политически мотивированным.

В сентябре, находясь в заключении, Виталий Шкляров переболел COVID-19. По словам адвоката, его подзащитного не лечили, и его состояние ухудшилось. «После болезни он очень сильно похудел. Теперь же в пятницу при его посещении стало известно, что у него посткоронавирусный синдром — у него начались проблемы с сердцем, аритмия (сбой сердечного ритма), сильные боли в груди, бессонница», — рассказывал Гашинский.

Виталий Шкляров был одним из участников встречи Александра Лукашенко с белорусскими политзаключенными в СИЗО КГБ. Как отмечает TUT.by, после встречи с Лукашенко с политзаключенными из СИЗО были освобождены также член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, трое фигурантов «дела PandaDoc» и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей.

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