Жан-Клод Ван Дамм спас от усыпления чихуахуа с недействительным паспортом

Известный бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм своим неравнодушием спас от усыпления щенка чихуахуа, отправленного из Болгарии в Норвегию с недействительным паспортом. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает France-Presse со ссылкой на зоозащитный фонд Vier Pfoten («Четыре лапы»).

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Как пояснили в Vier Pfoten, Норвегия не смогла зарегистрировать самку чихуахуа по кличе Рая. Власти страны сообщили, что щенок прибыл в Норвегию из Болгарии по поддельным документам. Собаку должны были усыпить на этой неделе, так как София отказывалась принимать щенка обратно.

Купивший щенка житель Осло Алексей Иверсен запустил петицию, где изложил детали сложившейся ситуации. По его словам, он купил у частного лица в Осло щенка с болгарским паспортом, в котором были проставлены отметки о прививках и профилактике от паразитов. Норвежское ведомство по вопросам санитарной безопасности сочло прививки недействительными. После этого щенку были сделаны прививки в Норвегии, в том числе и дополнительные.

23 сентября собаку поместили в изолятор, так как, по утверждению властей, щенка ввезли в Норвегию незаконно для продажи без нужных бумаг о состоянии здоровья и происхождении. Власти заявили, что нужно подтверждение от болгарских властей о том, что они готовы принять собаку обратно. В противном случае не будет иного выхода, кроме усыпления. По словам мужчины, болгарские власти отказались принять чихуахуа обратно, не найдя регистрацию паспорта щенка в своей системе.

«Теперь единственная надежда спасти жизнь Раи — это попросить норвежское и болгарское ведомства по безопасности пищевых продуктов проявить милосердие к жизни маленького щенка и изменить свое решение», — написал Алексей Иверсен.

Петицию подписали около 11 с половиной тысяч человек. Внимание на нее обратил актер Жан-Клод Ван Дамм. В день своего 60-летия он записал видео, где призвал не усыплять щенка. «Умоляю, измените свое решение», — попросил актер. В руках он держит своего питомца — чихуахуа.

«Я снял так много фильмов в вашей стране, мы потратили миллионы долларов на туризм и создание рабочих мест. Я люблю Болгарию, и вы это знаете, поэтому, пожалуйста, на мой день рождения, Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов, измените свое решение, пожалуйста, друзья, я буду бесконечно благодарен», — обратился Жан-Клод Ван Дамм к болгарским властям.

Publiée par Jean-Claude Van Damme sur Samedi 17 octobre 2020

После обращения Жан-Клод Ван Дамма Болгария в виде исключения приняла щенка Раю обратно. Хотя ранее отказывалась, ссылаясь на строгие санитарные правила в рамках Европейского союза.

В ассоциации Vier Pfoten подчеркивают, что в ряде стран Восточной и Центральной Европы выращивание породистых собак для их продажи в Западной Европе стало прибыльным бизнесом. Так, в Норвегии щенок чихуахуа стоит в десять раз дороже, чем в Болгарии. Но помимо легальных процедур существует и нелегальный трафик породистых животных.

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