Члена президиума КС белорусской оппозиции Лидию Власову перевели из СИЗО под домашний арест

Из СИЗО освобождена член президиума Координационного совета Лилия Власова, сообщил 19 октября порталу Onliner со ссылкой на ее адвоката и пресс-службу КС. По словам адвоката, ее перевели под домашний арест в минувшую пятницу. Лидия Власова была одной из участниц встречи политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

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Адвокат отметил, что меру пресечения Лилии Власовой изменили в пятницу, 16 октября. «Сейчас действует ограничение на использование ею сети интернет, она может общаться только с мужем и адвокатами. Лилия Власова чувствует себя нормально, отходит и восстанавливается», — сообщил он.

Члена президиума КС оппозиции Лилию Власову задержали 31 августа, в ее отношении возбудили дело об уклонении от уплаты налогов.

Лилия Власова стала очередной освобожденной из-под стражи участницей встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. После этой встречи из СИЗО выпустили члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, трех фигурантов «дела PandaDoc», адвоката Марии Колесниковой Илью Салея, политолога Виталия Шклярова. В общей сложности на встрече присутствовали 12 политзаключенных, в том числе Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. Мария Колесникова от переговоров в СИЗО КГБ отказалась.

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