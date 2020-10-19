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Члена президиума КС белорусской оппозиции Лидию Власову перевели из СИЗО под домашний арест

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Члены президиума КС белорусской оппозиции на пресс-конференции 24 августа 2020 года. Слева Лидия Власова
Члены президиума КС белорусской оппозиции на пресс-конференции 24 августа 2020 года. Слева Лидия Власова AFP - SERGEI GAPON
RFI
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Из СИЗО освобождена член президиума Координационного совета Лилия Власова, сообщил 19 октября порталу Onliner со ссылкой на ее адвоката и пресс-службу КС. По словам адвоката, ее перевели под домашний арест в минувшую пятницу. Лидия Власова была одной из участниц встречи политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. 

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Адвокат отметил, что меру пресечения Лилии Власовой изменили в пятницу, 16 октября. «Сейчас действует ограничение на использование ею сети интернет, она может общаться только с мужем и адвокатами. Лилия Власова чувствует себя нормально, отходит и восстанавливается», — сообщил он.

Члена президиума КС оппозиции Лилию Власову задержали 31 августа, в ее отношении возбудили дело об уклонении от уплаты налогов.

Лилия Власова стала очередной освобожденной из-под стражи участницей встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. После этой встречи из СИЗО выпустили члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Воскресенского, трех фигурантов «дела PandaDoc», адвоката Марии Колесниковой Илью Салея, политолога Виталия Шклярова. В общей сложности на встрече присутствовали 12 политзаключенных, в том числе Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. Мария Колесникова от переговоров в СИЗО КГБ отказалась.

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