Доклад: загрязнения воздуха обходятся Европе в 166 млрд евро в год

Европейский альянс общественного здравоохранения опубликовал в среду, 21 октября, доклад, посвященный влиянию уровня загрязнения воздуха на системы здравоохранения стран ЕС. Согласно докладу, загрязнения воздуха обходятся Европе в среднем в 166 млрд евро в год.

Авторы доклада изучили данные о 432 городах 27 стран Евросоюза, а также Великобритании, Швейцарии и Норвегии. В городах, оказавшихся объектами изучения, проживают суммарно более 130 млн человек, то есть в среднем в каждом городе почти 302 тысячи жителей. Эксперты приняли во внимание то, как распространение трех загрязняющих веществ в воздухе (диоксида азота, озона и пыли) сказывается на цене медицинских услуг, сокращении продолжительности жизни и развитии хронических болезней дыхательных путей.

Среди причин загрязнения воздуха — функционирование промышленного и сельскохозяйственного секторов, а также отопление помещений и транспорт. В докладе отмечается, что, к примеру, увеличение количества автомобилей в городе на 1% приводит к росту стоимости социальных услуг на 0,5%.

Наиболее сильный экономический эффект, по мнению экспертов, наблюдается в Лондоне, где загрязнения воздуха обходятся ежегодно в 11,4 млрд евро. На втором месте — Бухарест, на третьем — Берлин.

Париж занимает седьмую строчку рейтинга после Варшавы, Рима и польской Силезии. Загрязнение воздуха обходятся столице Франции в 3,5 млрд евро ежегодно. Этот показатель значительно выше, чем у других городов Франции оказавшихся в списке: Лиона, Ниццы, Мелена и Дуэ.

В Европейском агентстве по защите окружающей среды отмечают, что за годичный период загрязнения воздуха стали причиной преждевременных смертей не менее чем 480 тысяч европейцев, 48 тысяч из которых — жители Франции.

AFP 21 октября сообщает о другом докладе, посвященном качеству воздуха, - State of Global Air 2020, подготовленном на основе данных двух американских институтов, оценивающих влияние факторов окружающей среду на здоровье человека (Health Effects Institute et Institute for Health Metrics and Evaluation). В этом исследовании утверждается, что в 2019 году около 476 тысяч новорожденных погибли из-за того, что их матери в период беременности оказались под воздействием вредных химикатов, попавших в воздух. За 2019 год во всем мире, по подсчетам авторов доклада, 6,7 млн человек скончались из-за воздействия загрязненного воздуха.

