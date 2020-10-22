В Минске поэта Дмитрия Строцева арестовали на 13 суток за участие в митинге

Суд Центрального района Минска арестовал белорусского поэта Дмитрия Строцева на 13 суток за участие в митинге. Об этом 22 октября сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на жену поэта Анну Строцеву.

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По словам Анны Строцевой, ее мужа арестовали за участие в «несанкционированном мероприятии» (ст. 23.34 КоАП Беларуси). «Якобы есть видео с камеры, на котором 4 октября рядом с Дмитрием идет колонна людей с флагами. И он показывает „викторию“. Этого достаточно, чтобы посадить человека на 13 дней», — говорит она.

Само заседание проходило в дистанционном режиме, поэтому своего мужа Анна Строцева видела только на экране. Она добавила, у Дмитрия Строцева проблемы с сердцем и аллергия, и сейчас ему пытаются передать лекарства.

По словам Анны Строцевой, ее муж рассказал в суде, что его задержали возле дома и не разрешили позвонить родственникам. «Но около 19:00 ему сказали, что меня проинформировали. Хотя это неправда», — добавила она. В тот же вечер семья подала заявление об исчезновении человека.

Поэт Дмитрий Строцев пропал 21 октября, рассказал в интервью RFI его сын Андрей Строцев, проживающий в Париже. «Он вчера около 11 часов утра попрощался с мамой. Она думала, что он днем на работе, в офисе. Уже вечером выяснилось, что она не смогла с ним связаться, что другие люди не смогли с ним связаться. Начали искать уже ближе к вечеру», — рассказывает Андрей Строцев.

Утром следующего дня родственникам удалось найти имя поэта в списке задержанных в изоляторе на улице Окрестина.

«Его задержали прицельно», в тот момент и в том месте, где не было протестных демонстраций, — указывает Андрей Строцев. Сын поэта отмечает, что Дмитрий Строцев участвовал в протестных акциях после выборов президента Беларуси и открыто об этом рассказывал, в том числе в своем творчестве. Он читал свои стихотворения во дворах Минска на стихийных митингах-концертах.

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