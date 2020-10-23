В Польше запретили аборты из-за неизлечимой болезни плода — это 98% всех абортов в стране

Акция противников запрета абортов перед зданием Конституционного суда Польши в четверг, 22 октября 2020 года.

Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в случае неизлечимой болезни плода или обнаружения у плода тяжелого или необратимого дефекта. Решение было принято большинством голосов в четверг, 22 октября. Как отмечает Le Monde, КС Польши находится под «тесным контролем» правящей партии страны, правоконсервативного «Права и справедливости».

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Судьи признали несоответствующим Конституции положение законодательства, согласно которому женщина могла прервать беременность в случае обнаружения у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни. Почти все аборты в Польше (около 98%) в 2019 году были проведены на основании этого положения.

Правозащитники опасаются, что такое решение суда приведет к росту в стране подпольных абортов, жертвами которых могут стать тысячи женщин. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович назвала решение польского суда «грустным днем для прав женщин».

«Сегодняшнее решение Конституционного суда означает подпольные или зарубежные аборты для тех, кто может их себе позволить, и еще более суровое испытание для всех остальных», — написала она в твиттере.

"Removing the basis for almost all legal abortions in Poland amounts to a ban and violates human rights. Today's ruling of the Constitutional Court means underground/abroad abortions for those who can afford and even greater ordeal for all others. https://t.co/fTp7VMyXhU — Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) October 22, 2020

Бывший премьер-министр Польши и бывший президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что «поднимать тему абортов и выносить решение псевдотрибуналом в разгар бушующей пандемии — это больше, чем цинизм». «Это политическая подлость», — написал он.

Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 22, 2020

Одновременно решение приветствовали представители правых и консервативных сил Польши.

Как отмечает корреспондент Le Monde в Варшаве, в четверг возле здания Конституционного суда прошли акции сторонников и противников этого решения: к суду вышли женщины, одетые в черное, с плакатами и вешалками — символом нелегальных абортов. Напротив состоялась акция католиков-фундаменталистов, они принесли к суду плакаты с фотографиями мертворожденных плодов.

В Польше действует одно из самых строгих законодательств в области искусственного прерывания беременности в Европе.

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