В Минске задержали нескольких участниц «Женского марша»

В субботу, 24 октября, в Минске прошел традиционный «Женский марш», в котором приняли участие около 200 человек с красно-белыми зонтиками. Правозащитный центр Весна сообщил о задержании в ходе акции 11 человек. Манифестации прошли также в Гродно и Заславле.

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Кроме того, во время марша в Минске была задержана съемочная группа британского телеканала Sky news. Среди задержанных — гражданка Великобритании Дайана Магней (имеющая аккредитацию белорусского МИДа), а также местные коллеги Анастасия Леонова и Вадим Нечаев. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, в дальнейшем членов группы отпустили, но забрали видеокамеру, чтобы отправить ее на экспертизу.

Около пятидесяти белорусских активистов прошли маршем по центру Киева в знак солидарности с согражданами в Беларуси. Акция прошла под лозунгом «Женский марш без цветов».

«Все это время в Минске и регионах, в Украине и Штатах, во Франции и Австралии, Италии, Австрии, Германии и во многих других странах мы выходили в белом, выходили с цветами, с улыбками и с надеждой на то, что нас услышат. Но этого не происходит. И мы хотим заявить — хватит! Хватит сажать наших подруг! Хватит сажать белорусский народ! Хватит запугивать нас!», — написали организаторы акции.

По сообщению канала Tut.by, акции солидарности прошли также в Падуе и Токио.

Проходивший одновременно с Женским марше митинг в поддержку действующей власти в Минске собрал не более двадцати человек. Автопробег в поддержку Лукашенко состоялся в Могилеве.

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