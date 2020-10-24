Опрос: более миллиона белорусов могли участвовать в протестах. Лукашенко не собрал 300 тысяч

Лукашенко заявил, что решил отменить акции в свою поддержку из-за невозможности обеспечить безопасность людей, а также из-за эпидемии COVID-19. На фото: митинг противников Лукашенко в Минске в минувшее воскресенье, 18.10.2020

Более миллиона белорусских граждан хоть раз могли выходить на акции протеста после выборов: об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного британским аналитическим центром Сhatham House. Сегодня, в субботу, 24 октября, в Минске и других городах страны проходит традиционный женский марш, на завтра, 25 октября, запланирована общая акция протеста «Народный ультиматум!» с требованием немедленной отставки Лукашенко. В свою очередь, сам Александр Лукашенко отказался от идеи вывести на улицы 250-300 тысяч человек в свою поддержку.

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О результатах соцопроса, проведенного центром Сhatham House (Королевский институт международных отношений), сообщает TUT.by. Опрос показал, что каждый пятый городской житель Беларуси участвовал хотя бы в одной уличной акции протеста.

С учетом данных Белстата, согласно которым в белорусских городах проживает 7,3 млн человек, британский институт пришел к выводу, что в протестах могло участвовать почти полтора миллиона человек — 1,46 млн.

Кроме того, более 70% опрошенных британским институтом жителей Беларуси заявили, что считают результаты прошедших президентских выборов сфальсифицированными, 16% опрошенных верят, что они прошли без фальсификаций.

52,2% заявили, что отдали свой голос за Тихановскую, 20,6% — за Лукашенко, 9,2% — против всех, еще 13,7% не сообщили, как голосовали.

Сhatham House также отмечает, что, согласно выбранной линии поведения после выборов и взглядам, белорусское общество можно разделить на три условные группы. Первая поддерживает протесты и готова к активным действиям — таких 43,3%. Вторая группа (33,6% опрошенных) — это те, кто склонен больше поддерживать протестующих, чем режим, но остается в стороне от активного протеста. Третья группа — те, кто поддерживает Александра Лукашенко — 23,1% (При этом только 10% из них считают, что выборы были справедливыми, отмечают исследователи).

Напомним, массовые протесты продолжаются в Беларуси с вечера 9 августа, когда были объявлены предварительные итоги президентских выборов, победителем которых ЦИК снова сделал Александра Лукашенко. С тех пор на самые массовые, проходящие по воскресеньям, манифестации, только в Минске неизменно выходит более 100 тысяч человек.

Сегодня в столице и других городах должен пройти т.н. «Гордый женский марш профессий». На завтра, в воскресенье, 25 октября, намечен общий протестный марш, который на этот раз получил название «Народный ультиматум!».

Ультиматум предъявила 13 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская.

23 октября госпожа Тихановская еще раз напомнила о своих условиях. «Народный Ультиматум — это воля беларусского народа. 25 октября беларусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. А это невозможно без ухода Лукашенко. Если требования не будут выполнены, 26 октября беларусы объявят общенациональную забастовку», — заверила Тихановская.

В свою очередь, власти пытались собрать на улицах Минска 24 и 25 октября митинги в поддержку Александра Лукашенко.

Сам господин Лукашенко заявил государственному агентству БелТА о том, что на эти акции выразили желание приехать «со всей страны» порядка 250–300 тысяч человек, но он в итоге принял решение отменить митинги в свою поддержку. По словам самопровозглашенного президента, он принял такое решение из-за опасности возникновения «транспортного коллапса», невозможности обеспечить безопасность людей, а также из-за эпидемии коронавируса.

«Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший „ковид“, чем в странах вокруг», — сказал г-н Лукашенко. «Поэтому мое мнение на сегодняшний день — нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им (противникам режима — Прим. Ред.). Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть эту инициативу. Но <...> нам нельзя рисковать людьми», — заявил самопровозглашенный президент, и предложил провести массовое мероприятие в свою поддержку весной 2021 года.

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