«Расслабленное лето закончилось»: Меркель призвала сограждан отказаться от поездок

Ангела Меркель призвала немцев не только снизить число контактов и поездок, но и продолжать жесткое соблюдение санитарных мер безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 24 октября, выступила с очередным обращением к гражданам в связи с коронавирусом. Глава правительства заявила о том, что распространение коронавируса продолжает «серьезно прогрессировать», а потому гражданам необходимо отказаться от необязательных путешествий и значительно снизить число контактов.

Реклама Читать далее

«Повестка для всех нас следующая: снизить число контактов, встречаться со значительно меньшим числом людей», «отказаться от любой поездки, которая на самом деле не является обязательной, от любого торжества, которое на самом деле не является обязательным», — заявила Меркель в обращении, опубликованном на официальном сайте правительства Германии.

Канцлер отметила, что сейчас страна находится в «очень серьезной фазе пандемии»: «сравнительно расслабленное лето закончилось, впереди нас ждут тяжелые месяцы». «Какой будет зима, каким будет наше Рождество, мы решим в ближайшие дни и недели. Мы все решаем это своими действиями», — заявила госпожа Меркель, которую цитирует РИА-Новости.

Сегодня также стало известно о том, что число умерших от COVID-19 в Германии с начала пандемии превысило 10 тысяч, а всего коронавирусом в стране заразились более 426 тысяч человек.

Напомним, накануне, в пятницу, 23 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что действующие в стране с недавнего времени новые жесткие ограничения (включая комендантский час на большей территории страны) в ближайшие недели «не должны быть смягчены, а, возможно, будут усилены, если они не станут достаточно эффективными».

По словам французского президента, учитывая масштабы второй волны эпидемии, нет иного выбора, кроме «максимального сокращения нашей социальной жизни». «В середине следующей недели у нас будет более ясное видение результатов принятых мер. В ближайшие недели мы должны будем принять решения, чтобы скорректировать эти вещи», — отметил Макрон.

Во Франции коронавирусом заболели уже более 1 млн человек, из них умерли более 34,5 тыс.

Число заболевших коронавирусом в мире уже превысило 42 миллиона, скончались от болезни более 1 млн 145 тысяч человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться