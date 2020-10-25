В Польше продолжаются массовые протесты против запрета на аборты

В воскресенье, 25 октября, акции против запрета абортов проходят в польских костелах.

В Польше третий день не стихают протесты после того, как 22 октября Конституционный суд Польши при поддержке правящей партии «Право и справедливость» запретил проведение абортов в случае неизлечимой болезни плода. В субботу в ходе манифестаций произошли многочисленные столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. 278 человек были задержаны. В воскресенье, 25 октября, протесты прошли во время воскресных месс.

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В ходе воскресных месс протестующие молча разворачивали плакаты с надписью «Давайте помолимся за право на аборт». Кроме того, в ночь на 25 октября активистки развесили на церковные заборы плакаты с надписями «Женский ад», «„Да“ абортам!», «Это твоя вина». Также на самодельных плакатах изображены беременные женщины, распятые на кресте, и вешалки для одежды — символ нелегального аборта.

В социальных сетях проходит массовая акция в поддержку польских женщин — женщины разных стран фотографируются с написью «Ее тело — ее выбор», «Аборты без границ».

Shocking! Polish Constitutional Tribunal - under PiS control - opens the way for the ultra-conservative government to further restrict the right to abortion in #Poland.



This is 2020. This is happening in Europe.#WyrokNaKobiety pic.twitter.com/jrvF5b1J1f — S&D Group (@TheProgressives) October 22, 2020

В Амстердаме прошла акция молчания в поддержку права польских женщин на аборт.

Just happening. Amsterdam a silent protest against anti-abortion law in Poland, Poles women &men from different cities in NL stand in solidarity with women in Poland.#wyroknakobiety pic.twitter.com/lbNGeoXuBL — M_Bos-Karczewska (@BosKarczewska) October 25, 2020

Польша находится в «красной зоне» из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией, поэтому манифестации в стране запрещены. Это не помешало польским женщинам выйти на массовые акции протеста, скандируя «Свобода, равенство, права женщин».

Ранее Бывший премьер-министр Польши и бывший президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что «поднимать тему абортов и выносить решение псевдотрибуналом в разгар бушующей пандемии — это больше, чем цинизм. Это политическая подлость».

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович также осудила решение Конституционного суда как «нарушение прав человека».

Издание EADaily со ссылкой на журнал Newsweek сообщает также, что накануне в городе Катовице полицейские избили двух депутатов Европарламента, избранных от Польши, Лукаша Кохута и Мачея Копца. Депутаты попытались защитить одну из участниц протеста, которую полицейские волоком тащили ее по земле. Присутствовавшая при инциденте депутат Сейма Польши от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Моника Роза подвела итог происшествию: «To jest Białoruś!».

По официальным данным, в Польше, стране с населением 38 миллионов человек, в 2019 году было зарегистрировано всего около 1100 случаев абортов, подавляющее большинство из которых были разрешены из-за необратимого порока развития плода.

По данным НПО, количество абортов, выполняемых подпольно в Польше или в зарубежных клиниках, может достигать почти 200 000 в год.

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