Лукашенко не выполняет «Народный ультиматум», в Беларуси проходят акции протеста

Сегодняшний воскресный марш оппозиции, как и десять предыдущих, получил отдельное название: «Народный ультиматум».

В Минске и других городах Беларуси проходят акции протеста: именно сегодня, в воскресенье, 25 октября истекает срок ультиматума, который объявила Александру Лукашенко лидер оппозиции Светлана Тихановская, потребовав от самоназначенного президента уйти в отставку. Лукашенко в отставку пока не ушел, на улицах белорусских городов снова — большое скопление силовиков и спецтехники. Проходят задержания протестующих, есть раненые.

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Мирный выход граждан на центральные улицы городов Беларуси начался примерно в 14 часов.

Посмотрите на участников шествия в Минске и их настроение. pic.twitter.com/fZRxzzbKjK — TUT.BY (@tutby) October 25, 2020

Сегодняшний воскресный марш оппозиции, как и десять предыдущих, проходивших каждое воскресенье с 16 августа, получил отдельное название, которое на этот раз носит еще и сугубо прикладное значение: «Народный ультиматум».

Согласно требованиям, ранее заявленным Светланой Тихановской, к сегодняшнему дню Лукашенко должен выполнить три обязательных условия: освободить всех политзаключенных, прекратить насилие на улицах, уйти в отставку.

Ни одно из условий к 14 часам 25 октября выполнено не было. Впрочем, ультиматум истекает в полночь, отмечает радио «Свобода», сообщая о том, что после этого оппозиция намерена перейти к более «решительным действиям». В частности, с 26 октября в стране начнется «всеобщая забастовка», как заявляла Светлана Тихановская.

В Минске власти уже с самого начала новых протестных акций сегодня действовали по старому «сценарию»: пригнали в город много военной техники и водометов, перекрыли большинство центральных артерий города, заблокировали интернет… А силовики стали задерживать журналистов, участников акции и просто случайных прохожих.

Тем не менее, уже в первый час после начала марша в Минске, было понятно, что в нем участвуют десятки тысяч человек.

Попытки разгона акций протеста силовики с самого начала предприняли в Могилеве, Лиде, Новополоцке, Бресте и Гродно.

В Новополоцке силовики разогнали протестующих. Кого-то задержали, кого-то ударили дубинкой. pic.twitter.com/cbmGfQzLPg — Onliner (@OnlinerBY) October 25, 2020

Как сообщает «Свабода», одному из протестующих в Гродно разбили голову. По данным правозащитного центра «Весна», к 16:00 воскресенья в разных городах страны задержаны не менее 25 человек. Это были пока далеко не полные данные: в частности, по данным «Свабоды», в одном только районном центре Борисове было задержано около 20 человек.

Онлайн-трансляции сегодняшних протестов в Беларуси ведут, в частности, информационный портал TUT.by, издание Onliner, радио «Свабода» (на белорусском языке) и «Новая газета». Прямую видеотрансляцию ведет «Дождь».

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