Минск: Сто тысяч вышли в поддержку «Народного ультиматума»
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Заявленный накануне провластный митинг Александр Лукашенко отменил, демонстрантов оппозиционного шествия пригрозили боевым оружием. 25 октября на улицы Минска вышло до ста тысяч несогласных с результатами выборов.
25 октября истекает срок «Народного ультиматума», объявленного Светланой Тихановской и Координационном советом неделю назад. Его требования: отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных.
Всю неделю власть собирала свой митинг у стелы «Минск — город-герой» в воскресенье 25 октября. Однако в пятницу власти сообщили о нецелесообразности его проведения из-за эпидемии коронавируса. Напомним, что во время первой волны пандемии Лукашенко называл коронавирус «психозом» проводил парад и рекомендовал лечиться баней и трактором. По информации RFI, у властей появились трудности со сбором участников провластного митинга — люди отказывались ехать в Минск.
Жестокие разгоны демонстрантов также произошли в Гродно, Лиде и Бресте.
По данным правозащитников на 18:30 по Парижу, в стране задержано 140 человек.
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