Минск: Сто тысяч вышли в поддержку «Народного ультиматума»

Заявленный накануне провластный митинг Александр Лукашенко отменил, демонстрантов оппозиционного шествия пригрозили боевым оружием. 25 октября на улицы Минска вышло до ста тысяч несогласных с результатами выборов.

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25 октября истекает срок «Народного ультиматума», объявленного Светланой Тихановской и Координационном советом неделю назад. Его требования: отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных.

Всю неделю власть собирала свой митинг у стелы «Минск — город-герой» в воскресенье 25 октября. Однако в пятницу власти сообщили о нецелесообразности его проведения из-за эпидемии коронавируса. Напомним, что во время первой волны пандемии Лукашенко называл коронавирус «психозом» проводил парад и рекомендовал лечиться баней и трактором. По информации RFI, у властей появились трудности со сбором участников провластного митинга — люди отказывались ехать в Минск.

25 октября на улицы Минска вышло до ста тысяч несогласных с результатами выборов © ASSOCIATED PRESS

Накануне марша официальные лица заявили о готовности применять боевое оружие против демонстрантов. Утром 25 октября центр традиционно перекрыли силовики со спецтехникой, кордоны стояли на всех ключевых точках. Тем не менее, несколько многотысячных колонн под слоганами «Уходи», «Ультиматум», «Выпускай» соединились у стелы «Минск — город-герой», прошли по близлежащим к центру улицам. И если марш днем обошелся без брутальности, то вечером 25 октября силовики применяли дубинки, свето-шумовые гранаты и газ.

Жестокие разгоны демонстрантов также произошли в Гродно, Лиде и Бресте.

По данным правозащитников на 18:30 по Парижу, в стране задержано 140 человек.

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