В Беларуси прошел первый день общенациональной забастовки.

В понедельник, 26 октября, в Беларуси истек срок ультиматума, который объявила властям Светлана Тихановская. Она заявляла, что если требования об уходе Александра Лукашенко и освобождении политзаключенных не будут выполнены, то в стране снова начнутся массовые забастовки. Ряд белорусских телеграм-каналов передают, что к забастовке присоединяются или намерены присоединиться многие предприятия страны. Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг.

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Как передает издание TUT.BY, сообщения о стачках приходят с Гродно Азот, МТЗ, МЗКТ, МАЗ, «Белкоммунмаша» и других крупных заводов. К ним присоединились работники минского завода микросхем «Интеграл», строительный ЖК «Лазурит», сотрудники завода бытовой техники «Атлант» и агрокомбината «Дзержинский».

Забастовку довольно активно поддержали работники сферы услуг. Десятки кафе, баров и ресторанов объявили о том, что у них 26 октября «технический перерыв» или что они закрыты на «санитарный день».

Около трехсот представителей Парка высоких технологий в Минске выстроились в «кольцо солидарности» вдоль кольцевой автодороги. Силовики разогнали протестующих, есть задержанные. Среди них – глава предприятия GanttPRO Дмитрий Дудин.

Около 100 сотрудников химического предприятия «Гродно Азот» собрались утром у проходной, отказываясь идти на смену. На место приехали сотрудники милиции, которые задержали 32 человека.

Несколько десятков рабочих Минского тракторного завода (МТЗ), а также Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) вышли утром к проходным. Там же находились и сотрудники ОМОНа. В администрации МЗКТ заявили, что завод продолжает работу. Дирекция концерна «Белнефтехим» заявила, что предприятие работает в обычном режиме.

Руководство «Нафтана» заявило, что «все, кто будет бастовать, сразу будут уволены с завода», передает слова одного из рабочих TUT.BY.

В пресс-службе правительства заявили, что на 10.00 все крупные предприятия Беларуси работают в штатном режиме, производства не остановлены.

Студенты Белорусского государственного университета провели протестную акцию в главном корпусе учебного заведения, устроив «сидячую» забастовку. К акциям протеста присоединились студенты разных факультетов БГУ, БНТУ, БГУИР, БГМУ, МГЛУ. Сидячую протестную акцию устроили и старшеклассники 6-й столичной гимназии. В Минобразования заявили, что акции студентов носят точечный характер, а учебный процесс не нарушен.

Студенты позже устроили шествие по центру Минска. К ним присоединились пенсионеры.

Студенты Белорусского государственного университета провели протестную акцию в главном корпусе учебного заведения. REUTERS - BelaPAN

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