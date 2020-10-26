В Польше протестующие против запрета абортов заблокировали движение в крупных городах

Тысячи демонстрантов заблокировали центры нескольких городов Польши в понедельник, 26 октября, на 5-й день начала протестов против запрета абортов.

Тысячи демонстрантов заблокировали центры нескольких городов Польши в понедельник, 26 октября, на 5-й день начала протестов против запрета абортов.

Реклама Читать далее

В Варшаве протестующие, в основном молодые женщины, провели акцию протеста, заблокировав несколько перекрестков в центре города и парализовав движение транспорта. В руках они держали плакаты «Женский ад», «У вас кровь на руках», «Мы хотим иметь выбор», передает корреспондент France-Presse.

Аналогичные протесты прошли и в нескольких других городах в ответ на решение Конституционного суда Польши. В прошлый четверг Конституционный суд ужесточил антиабортное законодательство, запретив аборты даже в случае неизлечимой болезни плода. Решение суд обосновал тем, что закон об абортах 1993 года «несовместим» с конституцией страны.

Такое решение было вынесено в соответствии с пожеланиями находящейся у власти ультраконсервативной националистической партии «Право и справедливость» (PiS). Как отмечает Reuters, в последние годы партии «Право и справедливости» удалось продвинуть в Конституционный суд нескольких своих кандидатов. Кандидатуры более либеральных судей, предложенные оппозицией, были отвергнуты президентом Анджеем Дудой, который до своего избрания был членом «Права и справедливости».

В Польше делается менее 2000 легальных абортов в год, подавляющее большинство из них выполняется из-за неизлечимой болезни плода. Но по оценкам феминистских групп, ежегодно более 200 000 операций проводятся нелегально или за границей. По словам организаторов манифестаций, в ближайшие дни протесты против решения Конституционного суда продолжатся.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться