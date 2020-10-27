Британские ученые установили скорость сокращения антител к коронавирусу

Уровень антител в крови переболевшего коронавирусом человека постепенно снижается, и за несколько месяцев доходит до уровня, который не может защитить от повторного заражения. К такому выводу пришли ученые Великобритании.

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Как говорится в публикации Imperial College of London от 27 октября, уровень антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось раньше.

Ученые провели исследование 365 тысяч человек, прошедших тесты на антитела к коронавирусу. Тесты рассылались методом случайной выборки, чтобы определить долю людей с антителами в общей популяции. Исследование длилось несколько месяцев и показало, что со временем эта доля снижается. Так, на начальном этапе эта доля составляла 6% от общего населения Великобритании, а несколько месяцев спустя она сократилась до 4,4%. Из этого авторы исследования сделали вывод, что антитела к коронавирусу, являющиеся важной составляющей иммунитета, исчезают из крови переболевших за несколько месяцев.

Падение уровня антител в крови с течением времени наблюдается у всех возрастных групп, однако быстрее всего антитела теряли люди в возрасте старше 75 лет, говорится в публикации. Самое быстрое падение уровня антител происходит у тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно, а медленнее всего уровень антител сокращается у молодых в возрасте от 18 до 24 лет.

Как пишет в публикации директор исследования Imperial College of London Пол Эллиот: «Исследование показывает, что со временем количество людей, у которых положительный результат теста на антитела, сокращается. Положительный результат теста на антитела не означает, что вы невосприимчивы к COVID-19. Остается неясным, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела и как долго этот иммунитет сохраняется. Если у кого-то положительный результат теста на антитела, он все равно должен следовать национальным руководящим принципам, включая меры социального дистанцирования, сдавать мазок, если у него есть симптомы, и при необходимости носить маски для лица».

Новая публикация британских ученых – уже не первое исследование, показывающее, что уровень антител в крови к коронавирусу со временем уменьшается. Ранее в мире были зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Они поставили под сомнение теорию приобретения коллективного иммунитета к COVID-19.

В связи с этими данными министерство здравоохранения Великобритании предупредило, что «независимо от результата теста на антитела, каждый должен продолжать соблюдать правительственные инструкции, включая социальное дистанцирование, самоизоляцию и прохождение теста, если у вас есть симптомы, и всегда помните руки, лицо, пространство».

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