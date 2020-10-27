Лукашенко потребовал отчислять протестующих студентов

Александр Лукашенко потребовал отчислить студентов, участвовавших в протестах против результатов выборов в Беларуси. «Отправьте их, как я говорил — кого в армию, а кого на улицу», — сказал политик, выступая на совещании по подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию. Накануне студенты ряда ВУЗов страны поддержали общенациональную забастовку, объявленную Светланой Тихановской.

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«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих», — приводит государственное агентство БелТА слова Александра Лукашенко.

Как сообщает издание Tut.by, накануне, 26 октября, студенты Белорусского государственного университета (БГУ) присоединились к забастовочному движению и устроили акцию протеста. Они перекрыли дорогу и выстроились в цепь. На следующий день манифестации продолжились. Как сообщает Onliner, милиция провела задержания.

По данным, которые публикует канал инициативной группы Минского государственного лингвистического университета, к забастовке присоединились также преподаватели ВУЗа. Официально эта информация не подтверждена, однако Александр Лукашенко уже упомянул возможное увольнение преподавателей, которые «гадко себя ведут».

Забастовки в Беларуси начались после окончания срока «народного» ультиматума, поставленного Светланой Тихановской. 13 октября политик выдвинула три требования к властям страны: уход Александра Лукашенко, окончание насилия на улицах и освобождение политических заключенных.

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