Tut.by: политтехнолог Шкляров выехал из Беларуси

Политтехнолог Виталий Шкляров, отпущенный из СИЗО под домашний арест, выехал из Беларуси. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на адвоката Антона Гашинского. Об освобождении Шклярова, который является гражданином США, Александра Лукашенко просил лично государственный секретарь США Майк Помпео.

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«Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — приводит слова Гашинского Tut.by.

Как заявил адвокат Шклярова, уголовное дело против его подзащитного не завершено, а данная им подписка о неразглашении продолжает действовать. Гашинский заверил, что Шкляров вернется в Минск.

Оппозиционный политтехнолог Виталий Шкляров был задержан в конце июля в Гомеле. Ему предъявили обвинение в организации беспорядков. Под подписку о невыезде Шклярова отпустили после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО, на которой присутствовали и другие политические заключенные.

Виталий Шкляров — политтехнолог, долгое время живший в США. Его супруга работает в американском посольстве в Киеве. Сам он консультировал избирательные кампании Барака Обамы, Берни Сандерса и Ангелы Меркель.

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