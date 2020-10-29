Беларусь закрыла границы с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей, но не с Россией

В четверг во второй половине дня, 29 октября, на пунктах пропуска с Украиной, Литвой, Латвией и Польшей белорусские пограничники закрыли въезд в страну для всех, кроме «нескольких категорий граждан». Власти сослались на коронавирус. При этом пограничные пункты с Россией работали в штатном режиме.

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Как пишет TUT.by, в Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали закрытие границы. «В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в ведомстве.

При этом пограничные пункты с Россией работали в штатном режиме, несмотря на то, что там 29 октября зафиксировали два «рекорда» по коронавирусу: наибольшее количество новых выявленных случаев за сутки и наибольшее количество умерших от COVID-19 за сутки.

В Госпогранкомитете Беларуси добавили, что исключение на границах с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной делается только для дипломатов; водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Многочисленные свидетельства белорусов, которые сегодня долго не могли пересечь границу и попасть на родину, приводили радио «Свабода» и издание Onliner.

Позднее к вечеру с некоторых пунктов пропуска стала поступать информация о том, что белорусские пограничники начали пропускать только граждан Республики Беларусь, но не иностранцев.

При этом пункт пропуска в Национальном аэропорту работал и работает без ограничений, объявили в белорусском Госпогранкомитете.

О намерении закрыть границы с этими странами (Литвой, Польшей и Украиной), которые он назвал «недружественными», самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявлял еще 17 сентября, однако до сих пор подобных ограничений не вводилось.

В начале октября Лукашенко заявил, что не намерен закрывать въезд в страну из-за коронавируса, уточняет «Коммерсант». «Я на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну... Если бы мы это сделали в феврале, марте или апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Кыргызстан. У нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику»,— сказал Лукашенко на совещании с правительством по ситуации с коронавирусом.

Ранее Лукашенко даже говорил о «коронавирусном психозе» и до сих пор не вводил серьезных ограничительных мер внутри страны в связи с COVID-19.

Накануне, 28 октября, в эфире «Громадського радио» посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил: «Учитывая то, что протестные акции тут в Беларуси продолжаются 80 дней подряд, пограничники и другие специалисты применяют меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран — Литвы, Польши и Украины. <…> Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих».

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