Брюссель пообещал вакцину от COVID-19 всем странам-членам ЕС на равных условиях.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все 27 стран-членов Евросоюза получат вакцину от коронавируса одновременно и на равных условиях, но не раньше весны 2021 года. По ее словам, надеется на «чудесное» решение пока не стоит. Такое заявление госпожа фон дер Ляйен сделала по итогам экстренного встречи Европейского совета, которая прошла по видеосвязи в четверг, 29 октября. Ee слова приводит Le Monde.

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В настоящий момент, как пояснила глава Еврокомиссии, Брюссель работает с тремя фармацевтическими компаниями, чтобы договориться о поставках необходимого количества вакцин. Кроме того, еще с тремя фармкомпаниями ведутся переговоры, с седьмой — обсуждается их переспектива.

Одновременно Европейское агентство лекарственных средств исследует существующие научные данные по мере их появления — с тем, чтобы в режиме реального времени делать собственные выводы относительно эффективности тестируемых вакцин.

Со своей стороны глава Европейского Совета Шарль Мишель предупредил о необходимости быть бдительным в том, что касается эффективности и возможных побочных эффектов вакцин, которые сейчас находятся в стадии разработки. Он призвал государства ЕС к принятию общего решения о приоритетной вакцинации отдельных групп граждан.

Встреча Евросовета была созвана на фоне роста числа заражений COVID-19 в странах Европейского Союза. Вторая волна пандемии заставила государства ЕС ужесточить меры по борьбе с пандемией. Во Франции, начиная с полуночи пятницы, вновь действует локдаун.

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