Землетрясение в Эгейском море спровоцировало «мини-цунами» и разрушение зданий

Мощное землетрясение произошло в пятницу, 30 октября, в Эгейском море к юго-западу от турецкого Измира. По разным оценкам, его магнитуда составила от 6,6 до 7 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки ощутили от Стамбула до Афин. На западе Турции погибли по меньшей мере четыре человека, десятки пострадали. На греческом острове Самос зафиксировали небольшое цунами.

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По данным автоматический записи Афинского геодинамического института, землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло в 13:51, его эпицентр располагался в 16 км к северо-западу от греческого острова Самос. По данным геологической службы США, очаг залегал на глубине в 10 км.

Землетрясение с особой силой ощущалось на западе Турции. Власти Измира сообщили об около 20 разрушенных зданиях. Сообщается, что под завалами остаются люди. По последней информации министерства здравоохранения, по меньшей мере четыре человека погибли и еще 120 пострадали от последствий землетрясения на западе страны.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Bornova'da bir bina çöktühttps://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/ruZABZrvUJ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

На острове Самос несколько человек доставили с травмами в больницы. Их жизни вне опасности, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей. На Самосе и на юге острова Хиос были повреждены здания. Также сообщается, что землетрясение спровоцировало небольшое цунами на Самосе. Греческая служба гражданской защиты направила жителям острова СМС с рекомендацией покинуть дома и не приближаться к берегу моря.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu — Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) October 30, 2020

Главы МИД Греции и Турции провели телефонные переговоры и заявили о готовности оказать друг другу поддержку. Греция — одна из самых сейсмоактивных стран в Европе. Землетрясения здесь происходят довольно часто, особенно в море.

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