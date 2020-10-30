Лукашенко — сотрудникам МВД: Отступать некуда, «в плен» больше никого не берем

На встрече с сотрудниками МВД в пятницу, 30 октября, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил участников протестов, что силовики будут действовать жестче. «С сегодняшнего дня мы в плен никого не берем», — цитирует Лукашенко государственное агентство «Белта».

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Лукашенко заявил, что протестующие переступили «красные линии», и подошли к этапу радикализации. «Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — обратился Лукашенко коллективу МВД.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему (…), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — пригрозил Лукашенко.

Напомним, 25 октября истек срок «народного ультиматума», который выдвинула кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она требовала от Лукашенко уйти к этому дню в отставку и освободить всех политзаключенных. С 26 октября на белорусских предприятиях начались забастовки. Бастовать начали и студенты, которых, по призыву Лукашенко, начали отчислять из вузов.

Протестные демонстрации, забастовки и стачки в Беларуси не утихают с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. В ЦИК объявили, что на них победил Александр Лукашенко с более чем 80% голосов. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и не признала итоги выборов. Их также не признали Евросоюз, США, Великобритания, Канада и другие страны.

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