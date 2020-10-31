В Варшаве прошел стотысячный митинг против почти тотального запрета на аборты

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против полчти полного запрета абортов в Польше, Варшава, 30 октября 2020 г.

В Польше продолжаются массовые протесты против решения правительства запретить аборты в случае необратимых патологий у плода. В пресс-службе мэрии Варшавы сообщили, что на протестную акцию вечером в пятницу, 30 октября, вышли порядка ста тысяч человек.

Реклама Читать далее

Пресс-секретарь мэрии Варшавы Каролина Галецкая написала, что на улицы столицы вышли порядка ста тысяч протестующих, хотя изначально было сложно оценить окончательное число участников митинга, так как люди стягивались из трех различных мест.

Варшавская полиция заявила, что предприняла действия против «групп хулиганов», использовавших пиротехнику и угрожавших безопасности участников протеста. Как пишет «Радио Польша», группа футбольных хулиганов в масках запускала в протестующих на Замковой площади сигнальные ракеты. Отмечается, что полиция позже вмешалась для предотвращения провокаций со стороны хулиганов на улицах Карова и Вислострада. Сообщается о задержании более 30 человек.

Протестные акции не утихают в Польше с 22 октября, когда Конституционный суд страны ужесточил антиабортное законодательство. Суд постановил, что в Польше женщины не могут сделать аборт даже в случае неизлечимого порока плода. По этой причине в стране до сих пор проводилось порядка 98% абортов. В Польше искусственное прерывание беременности остается возможным только в связи с изнасилованием или инцестом или при угрозе жизни и здоровью женщины.

На фоне массовых протестов президент Польши, консерватор Анджей Дуда инициировал поправки к Закону о планировании семьи, которые разрешают аборт в связи с болезнями плода, неизбежно ведущими к смерти ребенка — «летальных дефектов». Но в то же время аборт должен быть запрещен, например, в случае диагностики у плода синдрома Дауна, пишет «Радио Польша» со ссылкой на канцелярию президента.

Согласно опросу исследовательского центра Kantar для Gazeta Wyborcza ,опубликованному 28 октября, после ужесточения антиабортного законодательства рейтинг правящей консервативной партии «Право и справедливость» обрушился до худших показателей за последние пять лет.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться