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«Деды против террора»: в Беларуси проходит марш на фоне угроз Лукашенко «не брать пленных»

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Сегодняшний марш получил название «Деды против террора». «Деды» – это дни памяти предков. Участники шествия в Минске собрались у Парка Челюскинцев, чтобы дойти до Куропат, место массовых расстрелов и захоронений.
Сегодняшний марш получил название «Деды против террора». «Деды» – это дни памяти предков. Участники шествия в Минске собрались у Парка Челюскинцев, чтобы дойти до Куропат, место массовых расстрелов и захоронений. REUTERS - BelaPAN
RFI
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В воскресенье, 1 ноября, в Минске и других городах Беларуси проходят очередные воскресные марши протеста. На этот раз они получили название «Деды. Марш против террора». «Деды» (блр. «Дзяды») — это дни памяти ушедших предков. Участники шествия в Минске собрались у Парка Челюскинцев, чтобы затем дойти до Куропат — лесного урочища на северо-восточной границе города, где в годы сталинских репрессий было место массовых расстрелов и захоронений. Перед маршем самопровозглашенный президент Лукашенко объявил о том, что силовики будут действовать против протестующих еще жестче.

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По информации газеты «Наша Нiва», к 14:30, т.е. через полчаса после заявленного начала марша в районе метро «Московская» собралось более 10 тысяч человек, затем число участников стало расти. Люди собрались и в других точках, пытаясь объединиться в общую колонну, несмотря на препятствия со стороны силовиков.

Журналисты опубликовали первые кадры задержаний.

В 15:00 «Наша Нiва» сообщила о 20 тысячах демонстрантов.

Незадолго до начала протестной акции, по «традиции», мобильные операторы по требованию властей отключили интернет. Радио «Свабода» призвало всех минчан, живущих по пути следования манифестантов, снять пароль с WI-FI, чтобы журналисты и участники акции смогли передавать видео, фотографии и другую информацию о происходящем.

В Минск перед маршем, также по «традиции», была стянута спецтехника, водометы, военные машины и силовики с опознавательными знаками и без. 

Кроме того, по данным «Интерфакса», на проспекте Победителей видели колонну броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами.

После 15 часов телеканал Белсат рассказал о том, что на пересечении улиц Гамарника и Калиновского силовики взяли людей в кольцо и начали избивать.БелаПАН сообщает,  что к 15.20 в списке, который ведет правозащитный центр «Вясна», было 327 фамилий задержанных в Минске, а также в Борисове, Гомеле, Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно, Поставах, Солигорске и других городах.

Позднее «Свабода» сообщила о том, что в районе проспекта Независимости и улицы Натуралистов в Минске была слышна стрельба. На Логойском тракте силовики бросали светошумовые гранаты.

Омоновцам, которые отошли от протестующих на проспекте Независимости, люди стали кричать «Молодцы», как свидетельствует видео TUT.by.

Позднее светошумовые гранаты были применены и на подходе манифестантов к урочищу Куропаты.

Еще одна новость сегодняшнего дня: с 1 ноября вступило в силу постановление «правительства Республики Беларусь», запрещающее въезд в страну иностранцев (за некоторыми исключениями) через сухопутные границы страны. Кроме того, как сообщает TUT.by, власти не пускают в Беларусь даже белорусских студентов, если они учатся за рубежом.

Официальное обоснование — «борьба с коронавирусной инфекцией».

Кроме того, как сообщает «Еврорадио», депутаты Палаты представителей сейчас работают над ужесточением наказаний за участие в «несанкционированных массовых мероприятиях», за «Незаконное использование флагов, вымпелов, эмблем, изготовление, распространение плакатов, эмблем и символов», а также по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Напомним, на акциях протеста, которые продолжаются в Беларуси уже 84 дня,  насилие против мирных демонстрантов, наряду с людьми в форме (хотя и они были в балаклавах) применяли силовики без всяких опознавательных знаков.

TUT.by напоминает, что на акциях протеста, проходящих в стране после сфальсифицированных выборов (с 9 августа), силовики задержали уже более 15 тысяч человек.

Чрезвычайно жестко был подавлен предыдущий воскресный марш, 25 октября. Марш проходил в день истечения «Народного ультиматума», предъявленного лидером оппозиции Светланой Тихановской самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко — с требованием покинуть незаконно занимаемый пост, освободить всех политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

Ни одно из этих условий Лукашенко не выполнил.

30 октября на встрече с сотрудниками МВД самопровозглашенный президент заявил о том, что силовики теперь будут действовать еще жестче. «Мы в плен никого не берем», «Если кто-то прикоснется к военнослужащему (…), он должен уйти оттуда как минимум без рук. (…) Нам отступать некуда», — сказал Лукашенко. Накануне он сменил главу МВД.

Онлайн-трансляции сегодняшних протестных маршей в Беларуси ведут информационный портал TUT.by, издание Onliner, радио «Свабода» (на белорусском языке), газета «Наша Нiва». Прямую видеотрансляцию ведет телеканал «Дождь».

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