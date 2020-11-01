«Деды против террора»: в Беларуси проходит марш на фоне угроз Лукашенко «не брать пленных»

Сегодняшний марш получил название «Деды против террора». «Деды» – это дни памяти предков. Участники шествия в Минске собрались у Парка Челюскинцев, чтобы дойти до Куропат, место массовых расстрелов и захоронений.

В воскресенье, 1 ноября, в Минске и других городах Беларуси проходят очередные воскресные марши протеста. На этот раз они получили название «Деды. Марш против террора». «Деды» (блр. «Дзяды») — это дни памяти ушедших предков. Участники шествия в Минске собрались у Парка Челюскинцев, чтобы затем дойти до Куропат — лесного урочища на северо-восточной границе города, где в годы сталинских репрессий было место массовых расстрелов и захоронений. Перед маршем самопровозглашенный президент Лукашенко объявил о том, что силовики будут действовать против протестующих еще жестче.

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По информации газеты «Наша Нiва», к 14:30, т.е. через полчаса после заявленного начала марша в районе метро «Московская» собралось более 10 тысяч человек, затем число участников стало расти. Люди собрались и в других точках, пытаясь объединиться в общую колонну, несмотря на препятствия со стороны силовиков.

Журналисты опубликовали первые кадры задержаний.

Минск. Так выглядели протестующие и задержания на проспекте Независимости. pic.twitter.com/FtDz5kutj3 — TUT.BY (@tutby) November 1, 2020

В 15:00 «Наша Нiва» сообщила о 20 тысячах демонстрантов.

Незадолго до начала протестной акции, по «традиции», мобильные операторы по требованию властей отключили интернет. Радио «Свабода» призвало всех минчан, живущих по пути следования манифестантов, снять пароль с WI-FI, чтобы журналисты и участники акции смогли передавать видео, фотографии и другую информацию о происходящем.

В Минск перед маршем, также по «традиции», была стянута спецтехника, водометы, военные машины и силовики с опознавательными знаками и без.

Кроме того, по данным «Интерфакса», на проспекте Победителей видели колонну броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами.

Мінск. Яшчэ адзін момант з разгону каля “Маскоўскай”. Сілавік прабягае крычыць сваім “усіх забіраем!” pic.twitter.com/phV8haXG6C — Еўрарадыё (@euroradio) November 1, 2020

После 15 часов телеканал Белсат рассказал о том, что на пересечении улиц Гамарника и Калиновского силовики взяли людей в кольцо и начали избивать.БелаПАН сообщает, что к 15.20 в списке, который ведет правозащитный центр «Вясна», было 327 фамилий задержанных в Минске, а также в Борисове, Гомеле, Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно, Поставах, Солигорске и других городах.

Позднее «Свабода» сообщила о том, что в районе проспекта Независимости и улицы Натуралистов в Минске была слышна стрельба. На Логойском тракте силовики бросали светошумовые гранаты.

Минск. Противостояние протестующих и силовиков на улице Калиновского. pic.twitter.com/GB7wC7Mz41 — TUT.BY (@tutby) November 1, 2020

Омоновцам, которые отошли от протестующих на проспекте Независимости, люди стали кричать «Молодцы», как свидетельствует видео TUT.by.

Позднее светошумовые гранаты были применены и на подходе манифестантов к урочищу Куропаты.

Минск. Силовики отходят от протестующих на проспекте Независимости. Им кричат «Молодцы». pic.twitter.com/Yy6BXfi03d — TUT.BY (@tutby) November 1, 2020

Еще одна новость сегодняшнего дня: с 1 ноября вступило в силу постановление «правительства Республики Беларусь», запрещающее въезд в страну иностранцев (за некоторыми исключениями) через сухопутные границы страны. Кроме того, как сообщает TUT.by, власти не пускают в Беларусь даже белорусских студентов, если они учатся за рубежом.

Официальное обоснование — «борьба с коронавирусной инфекцией».

Кроме того, как сообщает «Еврорадио», депутаты Палаты представителей сейчас работают над ужесточением наказаний за участие в «несанкционированных массовых мероприятиях», за «Незаконное использование флагов, вымпелов, эмблем, изготовление, распространение плакатов, эмблем и символов», а также по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Напомним, на акциях протеста, которые продолжаются в Беларуси уже 84 дня, насилие против мирных демонстрантов, наряду с людьми в форме (хотя и они были в балаклавах) применяли силовики без всяких опознавательных знаков.

TUT.by напоминает, что на акциях протеста, проходящих в стране после сфальсифицированных выборов (с 9 августа), силовики задержали уже более 15 тысяч человек.

Чрезвычайно жестко был подавлен предыдущий воскресный марш, 25 октября. Марш проходил в день истечения «Народного ультиматума», предъявленного лидером оппозиции Светланой Тихановской самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко — с требованием покинуть незаконно занимаемый пост, освободить всех политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

Ни одно из этих условий Лукашенко не выполнил.

30 октября на встрече с сотрудниками МВД самопровозглашенный президент заявил о том, что силовики теперь будут действовать еще жестче. «Мы в плен никого не берем», «Если кто-то прикоснется к военнослужащему (…), он должен уйти оттуда как минимум без рук. (…) Нам отступать некуда», — сказал Лукашенко. Накануне он сменил главу МВД.

Онлайн-трансляции сегодняшних протестных маршей в Беларуси ведут информационный портал TUT.by, издание Onliner, радио «Свабода» (на белорусском языке), газета «Наша Нiва». Прямую видеотрансляцию ведет телеканал «Дождь».

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