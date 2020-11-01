Марш против террора в Минске: на месте расстрелов 30-х за мирными протестующими гонялись силовики

На 84-й день протестов против итогов президентских выборов в Беларуси власти снова применили против демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты и дубинки.

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Александр Лукашенко уже не один раз объявлял о прекращении воскресных «хождений по улицам». Накануне очередного протестного марша Лукашенко, заявляющий о более чем 80-процентной поддержке избирателей, сказал, что его терпение на исходе: «Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать». Эту речь Лукашенко произнес на встрече с коллективом МВД 30 октября, а за день до этого он назначил новым министром внутренних дел экс-главу столичной милиции Ивана Кубракова. Юрий Караев, руководивший МВД с июня этого года, стал помощников Лукашенко по Гродненской области.

Цветы и свечи на месте расстрелов в Куропатах, 1 ноября 2020 © AP

Марш против террора пришелся на Дзяды — день поминовения усопших в Беларуси, в Минске на Дзяды традиционно проходило шествие в Куропаты — урочище у городской черты, где покоятся жертвы сталинских расстрелов. Светлана Тихановская, которую сторонники перемен в Беларуси считают победителем на президентских выборах, тоже обратилась к белорусам накануне марша: «Сегодня мирные протестующие выходят на марш в честь Дзядов. Этот день важен для беларусов по двум причинам. Первая — семейная — ведь мы чтим память своих предков. Вторая — народная — ведь люди выходят на мирный марш в протест против террора со стороны государства. Первой традиции уже несколько веков, второй — несколько десятилетий. И обе сейчас особенно актуальны, ведь такой же террор прямо сейчас повторяется в нашей стране».

Но дойти до Куропат, учитывая желание Лукашенко покончить с протестами, оказалось сложным делом. Утром Минск традиционно наполнился военной и спецтехникой, автобусами с ОМОНом и бойцами в штатском и масках, солдатами внутренних войск. Мобильный интернет отключили в полдень, закрыли три станции метро. Силовики сконцентрировались на разделении протестующих — и им это удалось, несколько колонн с тысячами демонстрантами не смогли соединиться в одну (обычно по достижении ста тысяч марш проходит без вмешательства силовиков). Уже привычные микроавтобусы без номеров быстро перемещались к местам скопления людей, оттуда выбегали люди в штатском и с дубинками, избивали людей, кого успевали — задерживали. «Новая тактика — будут вот так «щипать» колонны, пока мало людей, чтобы не собрались в одном месте», — заметил один из протестующих в разговоре с корреспондентом RFI. Он оказался прав — силовики атаковали группы людей на всем пути к одной из ключевых точек маршрута — Всехсвятской церкви, от которой до Куропат пару километров. Там же, у церкви, появились и солдаты срочной службы, с ними столкновений не было, а вот через несколько минут сюда прибыли все те же микроавтобусы, и начался один из разгонов этого дня. В нескольких местах на пути следования разрозненных колонн к демонстрантам применялись светошумовые гранаты, раздавались выстрелы, все то, что вечером пресс-служба ГУВД Мингорисполкома назвала принятием «необходимых мер по поддержанию порядка в столице и обеспечению общественной безопасности при проведении несанкционированного массового мероприятия».

На марше в Минске 1 ноября 2020 г. © AP

Несмотря на тотальную блокировку выходов к урочищу и постоянные атаки силовиков, несколько тысяч демонстрантов все же дошли до Куропат. На поле, прилегающем к месту расстрелов, силовики устроили настоящую охоту на микроавтобусах за протестующими, раздавались выстрелы и хлопки. Те, кто смог добраться к месту памяти, провели митинг-реквием. Задержания продолжались в городе и вечером, уже после окончания митинга в Куропатах.

Митинг-реквием прошел в воскресенье, 1 ноября в Куропатах ©

По информации правозащитного центра «Вясна», по состоянию на 19.00 по Парижу в Беларуси было задержано 160 человек.

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