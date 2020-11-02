Выборы в Молдове: проевропейский кандидат Майя Санду выиграла первый тур

Лидер оппозиционной проевропейской партии «Действия и солидарность» Майя Санду выиграла первый тур президентских выборов в Молдове, набрав 36,16% голосов. У действующего президента Игоря Додона — 32,61%. Такие данные объявил ЦИК Молдовы 2 ноября по итогам обработки 100% бюллетеней.

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На третьем месте лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 16,91% голосами. Остальные кандидаты уступают лидерам с большим отрывом. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, через две недели состоится второй тур выборов, в который вышли Майя Санду и Игорь Додон.

Те же два кандидата сошлись во втором туре президентских выборов в Молдове в 2016 году. Тогда победу одержал Додон.

По данным ЦИК, первый тур прошел при явке значительно ниже 50%. Самая высокая явка (порядка 48%) была зафиксирована в Окницком районе. Самая высокая электоральная активность диаспоры зафиксирована в Италии, Великобритании и Франции.

Игорь Додон, считающийся пророссийским политиком, призвал своих сторонников мобилизоваться во втором туре. Он заявил, что диаспора является «параллельным электоратом», мнение которого по большей части не совпадает с мнением людей, проживающих в самой Молдове.

Майя Санду в свою очередь поблагодарила проголосовавших за нее избирателей, в том числе тех, кто голосовал за пределами страны. Она также выразила благодарность наблюдателям, следившим за ходом голосования по всей стране. Ее команда тем временем заявила о нарушениях и подала несколько сотен жалоб в антикоррупционную прокуратуру.

Майя Санду — бывший министр образования и премьер-министр Молдовы. Одной из главных тем ее предвыборной кампании была борьба с коррупцией. Игорь Додон выступает за развитие отношений с Россией, за вступление Молдовы в Таможенный союз и против европейской интеграции.

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