«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Вене. Об этом 3 ноября сообщает информационное агентство террористов Amaq.

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Как отмечает Reuters, вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины, которого ИГ представило как Абу Дажана Аль-Албани.

Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший «был близок» к «Исламскому государству». Речь идет о 20-летнем выходце из Северной Македонии. В апреле 2019 года он был приговорен к двадцати двум месяцам тюрьмы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к ИГ. Он был условно-досрочно освобожден в декабре прошлого года.

Сообщалось о том, что нападавших было как минимум двое и одного по-прежнему разыскивает полиция. Однако во вторник вечером власти Австрии заявили, что пока следователям неизвестно, участвовал ли в теракте второй человек.

В рамках расследования австрийские правоохранители задержали 14 человек и провели обыски в 18 разных местах. Расследование также приобрело международный характер: по подозрению в связи с терактом на севере Швейцарии в городе Винтертур полицейские задержали двоих мужчин 18 и 24 лет.

Теракт в Вене, жертвами которого стали четыре человека, произошел в шести разных местах города вечером 2 ноября. 15 человек были госпитализированы, семь из них находятся в тяжелом состоянии. В стране объявлен трехдневный траур.

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