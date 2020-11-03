«Мы не позволим терроризму запугать себя»: международные реакции на теракт в Вене.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом». «Наша страна переживает непростые времена. Хочу поблагодарить всех сотрудников экстренных служб, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении», — сказал он.

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Ужас охватил в понедельник вечером центр Вены, когда около 20 часов там раздались первые выстрелы. Посетителей баров и ресторанов полиция просила оставаться внутри, свет погас, а снаружи были слышны сирены скорой помощи. Над местом происшествия постоянно летали вертолеты, выехали сотни полицейских машин полицейские линии, были мобилизованы военные и пограничный контроль. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер призвал жителей столицы быть осторожными и оставаться дома. «Останься дома! Если вы на улице, найдите убежище где-нибудь! Держитесь подальше от общественных мест, не пользуйтесь транспортом!» – сообщила полиция в своем Twitter-аккаунте. Со вторника полиция и военные были мобилизованы для защиты важных зданий Вены, были отменены занятия в школах.

«Мы никогда не позволим терроризму запугать себя, и мы будем бороться с этими нападениями всеми нашими средствами», – заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. «Наша страна переживает непростые времена. Хочу поблагодарить всех сотрудников экстренных служб, которые рискуют своей жизнью, особенно сегодня, ради нашей безопасности. Наша полиция примет решительные меры против виновных в этом ужасном террористическом нападении», – сказал он.

Террористическая атака вызвала осуждение во всем мире.

«Соединенные Штаты поддерживают Австрию, Францию ​​и всю Европу в борьбе с террористами, в том числе радикальными исламистами», – написал в Twitter президент США Дональд Трамп. «Мы молимся вместе с жителями Вены после очередного гнусного террористического акта в Европе. Эти нападения зла на ни в чем не повинных людей должны прекратиться», – говорится в сообщении.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Европейский Союз решительно осудил это «ужасное нападение», написал в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он также назвал атаку «трусливым поступком», который «нарушает жизнь и наши человеческие ценности». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter: «Европа полностью солидарна с Австрией. Мы сильнее ненависти и террора».

«Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа (...). После Франции совершено нападение на дружественную нам страну. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не отступим», – написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон по-французски и по-немецки. Пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что вечером Эммануэль Макрон разговаривал с Себастьяном Курцем, которому «выразил свою полную солидарность, свою поддержку и предложил помощь Франции в случае необходимости». «Европа в трауре. (…) Мы думаем о жертвах, их семьях, разрушенных жизнях. Франция поддерживает Австрию и готова оказать ей помощь», – написал позже Эмманюэль Макрон.

Europa trauert. Eines der Unsrigen wurde hart vom islamistischen Terrorismus getroffen. Wir sind mit unseren Gedanken bei den Opfern, ihren Familien, den zerstörten Leben. Frankreich steht Österreich zur Seite und ist bereit, Unterstützung zu leisten. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 3, 2020

Мэр Парижа Анн Идальго в Twitter выразила свою «поддержку еврейской общине, жителям Вены, а также ее мэру Микаэлю Людвигу после нападения возле синагоги в Вене». «Париж с вами», – написала она.

Германия также выразила свою солидарность. Канцлер Ангела Меркель осудила кровавую атаку в Вене, заявив в Твиттере: «исламистский терроризм – наш общий враг», борьба с ним – «наша общая борьба». Во вторник утром Германия решила усилить пограничный контроль с Австрией. Как сообщил France-Presse представитель полиции Германии, такой контроль считается «тактическим приоритетом» для федеральной полиции.

Президент РФ Владимир Путин Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену и Федеральному канцлеру Австрийской Республики Себастиану Курцу с выражением соболезнований в связи с трагическими последствиями террористической акции в Вене. «Глава Российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», – говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Теракт в Австрии, где традиционно низкий уровень преступности, произошел в напряженной обстановке для всей Европы. Во Франции в четверг, 29 октября, три человека были убиты в результате ножевого нападения в базилике в Ницце, совершенного молодым тунисцем, недавно прибывшим в Европу. Несколькими днями ранее был обезглавлен преподаватель истории Самуэль Пати — за то, что он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда своим ученикам на уроке о свободе слова. Это убийство шокировало людей как во Франции, так и за ее пределами.

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