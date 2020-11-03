Посол России в Австрии сообщил о задержанных после теракта выходцах с Северного Кавказа.

Дмитрий Любинский уточнил, что задержания проходят не только в Вене, но и в других городах, сообщает агентство ТАСС.

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«Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии, – сказал дипломат, – Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа. Никаких более подробных деталей на настоящий момент пока нет», – сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский в в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Его слова цитирует агентство ТАСС.

Ранее австрийская полиция сообщала, что один из нападавших в Вене был выходцем из Северной Македонии. По данным австрийских СМИ, убитый в Вене в перестрелке с полицией террорист Куртин С. по национальности был албанцем, его семья родом из Северной Македонии, но он родился и вырос в Вене. В 2019 году его приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за участие в террористической группировке. В июле 2020 года, после освобождения, он пытался уехать в Сирию, но его остановили спецслужбы. Полиция посчитала, что он не способен планировать нападение в Вене, сообщает австрийская газета Falter.

Как пишет Kronen Zeitung, в Вене после теракта было проведено по меньшей мере 15 обысков, арестованы два человека. Один из них был связан с исламистами, однако информации о том, причастны ли они к ночному теракту пока нет.

Волна терактов в Европе началась после того, как 16 октября в пригороде Парижа был убит учитель, показавший на одном из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным французских властей, нападение совершил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, он был застрелен. После убийства учителя президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о «кризисе ислама» и борьбе с «мракобесием» в стране. Его слова вывали острую международную реакцию и стали поводом для критики, в частности, со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана и главы Чечни Памзана Кадырова.

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