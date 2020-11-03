Теракт в Вене: как минимум четверо погибших, один нападавший застрелен, второй разыскивается.

В ночь с понедельника на вторник в шести местах австрийской столицы были совершены террористические атаки. По меньшей мере четыре человека погибли. Власти Австрии квалифицировали нападение как теракт, совершенный на почве исламизма.

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В ночь с понедельника 2 на вторник 3 ноября Вене произошла серия терактов, в результате которых, по официальным данным, погибли не менее четырех человек: две женщины и двое мужчин скончались от ранений в госпитале. По данным информационного агентства Reuters и австрийских СМИ – как минимум семеро погибших.

Один нападавший был застрелен полицией, другой – по данным на 5 утра – все еще разыскивается. В операции принимают участие более 250 членов спецназа. «По крайней мере, один подозреваемый находится в бегах», – сказал на утренней пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Выстрелы раздались ранним вечером, за несколько часов до вступления в силу комендантского часа, принятого для сдерживания в Австрии пандемии коронавируса. Первые выстрелы раздались в самом центре австрийской столицы, недалеко от синагоги и Оперного театра. Вскоре после нападения зрители оперы под конвоем покинули здание театра. «На данный момент невозможно точно сказать, являлась ли синагога» целью снайперов, – заявил президент Венской израильской общины Оскар Дойч.

Затем выстрелы раздавались в центральных районах Вены на Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Нападавших было как минимум двое, они использовали огнестрельное оружие. Одного из нападавших полицейские застрелили, второму удалось скрыться. По горячим следам полиция задержала четырех подозреваемых.

В больницу с ранениями разной степени тяжести попали пятнадцать человек, один из них – полицейский с тяжелым огнестрельным ранением.

Власти Австрии квалифицировали нападение как теракт, совершенный на почве исламизма. «Собранные улики ясно показывают, что это радикализованный человек, который считал себя приверженцем Исламского государства», – заявил по поводу убитого террориста министр внутренних дел Австрии.

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