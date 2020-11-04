Борьба с терроризмом: Макрон совершит визит в Вену

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит визит в Вену, к канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, чтобы поговорить о борьбе с исламистским терроризмом. Визит состоится в понедельник, 9 ноября.

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О встрече глав государств сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в правительстве Австрии. «Мы договорились о коротком визите в понедельник вечером», — сообщил источник. Макрон и Курц обсудят темы «джихадистских боевиков, охраны внешних границ Евросоюза, а также Турцию», — добавил источник.

Напомним, Франция в октябре стала жертвой нескольких террористических атак. В столице Австрии, в шести разных местах в центре города, теракт произошел вечером 2 ноября.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в посольство Австрии в Париже и призвал к общеевропейскому ответу на исламистскую угрозу.

«Мы, европейцы, сделаем все, чтобы держаться вместе, победить терроризм и двигаться дальше, ни в чем не отступая от наших ценностей», — заявил президент Франции. По его словам, теракт в Вене — это нападение на «саму Европу, землю свободы и культуры».

Макрон стал первым европейским лидером, выразившим Австрии соболезнования в связи с терактом. «Франция поддерживает Австрию и готова оказать ей помощь», — подчеркнул французский президент.

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