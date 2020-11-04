СМИ: Евросоюз внес Лукашенко и его сына Виктора в санкционный список

По данным источников СМИ, санкции Евросоюза против Александра Лукашенко и еще 14 человек должны вступить в силу 6 ноября.

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза в среду, 4 ноября, одобрили расширение санкций в отношении властей Беларуси, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщили несколько источников, уточнивших также, что санкции должны вступить в силу в ближайшие дни.

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О внесении Лукашенко в санкционный список сообщил ТАСС дипломатический источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. По его словам, это решение будет в ближайшие дни утверждено Советом и опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

В свою очередь журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter сообщил, что санкции коснутся не только Лукашенко, но и еще 14 «новых» белорусских граждан. «Послы ЕС только что дали „зеленый свет“ заморозке активов и запрету на въезд Лукашенко + 14 другим белорусам. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу» (6 ноября), — сообщил журналист.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020

Информацию также подтвердил источник агентства РИА-Новости.

AFP уточняет, что помимо Александра Лукашенко в санкционный список включен его сын, 44-летний Виктор Лукашенко. Этот человек занимает сразу несколько ключевых постов в созданной его отцом властной иерархии: Виктор — помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Напомним, 2 октября был принят первый пакет нового санкционного списка по Беларуси, в который попали люди, ответственные, по данным властей ЕС, за фальсификации на президентских выборах и насилие в отношении мирных демонстрантов.

Санкции включают в себя замораживание активов фигурантов в ЕС, а также запрет на поездки на территорию Евросоюза.

В первый список вошли 40 человек, но туда не попал Александр Лукашенко. Таким образом, как объяснял, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, европейские власти хотели оставить Лукашенко «возможность для диалога» с оппозицией. «ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных», — заявил Макрон после принятия первого пакета санкций.

12 октября, на следующий день после очередного жесткого подавления белорусскими силовиками мирных демонстраций, министры иностранных дел стран Евросоюза договорились «ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация (в Беларуси) не улучшится».

Европейские министры тогда снова высказались в поддержку требований протестующих, добивающихся ухода Лукашенко и проведения свободных выборов. Позднее в тот же день МВД Беларуси заявило о готовности использовать против участников протестов боевое оружие.

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