ОБСЕ осудила пытки и призвала отменить результаты президентских выборов в Беларуси

За время протестов в августе — сентябре 2020 года от действий силовых структур в Минске пострадали не меньше 1376 человек.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовила первый подробный независимый доклад о ситуации в Беларуси. В нем описываются «систематические пытки» и «массовые нарушения прав человека». Доклад был представлен на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, 5 ноября, в Вене. AFP удалось ознакомиться с содержанием доклада.

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Эксперты организации сообщили о наличии «неопровержимых доказательств» «массового и систематического нарушения прав человека» со стороны силовых структур в ответ на мирные демонстрации, а также того, что президентские выборы «были сфальсифицированы», — цитирует AFP 58-страничный документ, подготовленный докладчиком ОБСЕ Вольфгангом Бенедеком в рамках Московского механизма.

«Докладчик делает вывод, что президентские выборы имели очевидные недостатки, они не отвечали основным требованиям, установленным на основе мониторинга предыдущих выборов», — подчеркивается в докладе, с которым ознакомился также корреспондент агентства ТАСС. Средства массовой информации подвергаются массированным нападкам, отмечает автор доклада.

В соответствии с мандатом и на основе выводов докладчик представил рекомендации Беларуси, ОБСЕ и международному сообществу, которые могут способствовать разрешению драматической ситуации, связанной с президентскими выборами и массовыми нарушениями прав человека, отмечается в документе. Среди прочего, Минску рекомендуется обеспечить безопасность журналистов, содействовать аккредитации иностранных корреспондентов, прекратить цензуру и блокировку сайтов.

Запуск Московского механизма в ОБСЕ инициировал правозащитный центр «Весна». Это уже второй случай применения Московского механизма в отношении Беларуси. По итогам работы миссии независимые эксперты дают властям страны «конкретные рекомендации по разрешению проблемы». Даже, если Минск не последует советам, «авторитетный доклад потенциально может сыграть свою роль в достижении правосудия, принимая во внимание преступления без срока давности», — считает Директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. ЦИК страны объявил победителем действующего главу государства Александра Лукашенко. Оппозиция заявила о победе Светланы Тихановской. Начавшиеся сразу же после выборов массовые акции протеста продолжаются в Беларуси уже почти три месяца. За время протестов в августе — сентябре 2020 года от действий силовых структур в Минске пострадали не меньше 1376 человек.

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