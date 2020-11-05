Президент Косова Хашим Тачи подал в отставку из-за обвинений в военных преступлениях

Президент Косова Хашим Тачи подал в четверг, 5 ноября, в отставку. Причиной стали обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые предъявлены Тачи международным правосудием. Рассмотрение дела будет проходить в суде в Гааге.

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«Я обещал, что ни при каких обстоятельствах не предстану перед судом в качестве президента Республики Косово», — заявил Тачи на пресс-конференции 5 ноября, объяснив, что подает в отставку в интересах сохранения достоинства граждан и целостности президентства Косова.

Обвинения относятся к периоду 1998–1999 годов, точнее к деятельности Армии освобождения Косова, одним их полевых командиров которой являлся Тачи. В июне 2020 года обвинения были озвучены публично: ему вменяют убийства около 100 человек в военное время, а также организацию исчезновений людей, преследования и пытки. Тачи вину отрицает. Какие именно из обвинений будут представлены к рассмотрению в суде, пока не уточняется.

Хашиму Тачи 52 года. Он родился 24 апреля 1968 года в деревне Брокна, в районе Дреница (центр страны). Этот регион считается колыбелью косовско-албанского сепаратизма. В начале 90-х годов, будучи студентом, Тачи участвовал в движении пассивного сопротивления сербским властям. Движение было создано «отцом нации» косовских албанцев Ибрагимом Руговой. Свое образование Тачи продолжил в Швейцарии, где изучал историю и познакомился с многочисленной албанской националистической диаспорой.

Убедившись в том, что политика Ибрагима Руговы не дает никаких результатов, Хашим Тачи вместе с другими борцами за независимость в середине 1990-х принял участие в создании Армии освобождения Косово, политическим лидером которой он стал.

Конфликт в Косове, жертвами которого стали 13 тысяч человек, прекратился в 1999 году бомбардировками НАТО, которые вынудили сербские войска отступить. Затем Хашим Тачи появился на мирной конференции во французском Рамбуйе, где — при поддержке США — утвердил себя как лидер косовских переговорщиков.

После провозглашения независимости Косова в 2008 году он занял должность премьер-министра, а в 2016 году стал президентом частично признанной Республики Косово. В 2010 году Совет Европы представил доклад, в котором говорилось о возможных связях Тачи с организованной преступностью, а также о совершении убийств мирного населения Сербии, а также цыган и албанцев, подозревавшихся в сотрудничестве с Белградом в период войны за независимость и после. Авторы доклада сообщали о пропавших без вести во время войны более 1800 косовских албанцах и сербах, а также о похищениях после войны почти 500 косовских жителей, главным образом сербов.

Тачи охарактеризовал свои действия в то время как справедливое противостояние угнетению со стороны Сербии и заявил, что международное сообщество пытается переписать историю.

Обвинения стоили Тачи участия в переговорах по нормализации отношений между Сербией и Косово, проводившихся в том числе под эгидой ЕС и США. С тех пор на переговорах с официальным Белградом интересы Косова представляет премьер-министр Авдулла Хоти.

Вооруженный конфликт между Югославией и косовскими албанцами вспыхнул 1998 году. В 1999 году силы НАТО провели бомбардировки Югославии. За ними последовало подписание соглашения между НАТО и представителями Белграда о том, что контроль за регионом Косово и Метохия переходит к международным силам под руководством Североатлантического альянса. AFP напоминает, что война унесла жизни 13 тысяч человек, главным образом — албанцев. Международное правосудие обвинило около 10 высокопоставленных военных и политических деятелей Сербии в убийствах, пытках и насильственном переселении.

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