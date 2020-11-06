Беларусь: ЕС внес в санкционный список Александра Лукашенко, его сына и еще 13 чиновников

Европейский союз утвердил дополнительный список руководителей Беларуси, в отношении которых вводятся персональные санкции. В список, опубликованный 6 ноября в официальном издании ЕС, вошел Александр Лукашенко, его сын Виктор, а также еще 13 высокопоставленных чиновников. Решение санкциях было принято на заседаниях Европейского совета 12 октября. 2 октября ЕС ввел первую очередь персональных санкций против руководителей Беларуси — в «черный список» тогда попали 44 фамилии. Теперь их — 59.

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Дополнительный список руководителей Беларуси, попавших под персональные санкции, опубликован в пятницу, 6 ноября, в официальном издании Европейского союза. Санкции против белорусских чиновников, которых ЕС считает ответственными за массовые репрессии в отношении участников мирных протестов и фальсификацию президентских выборов 9 августа были введены в начале октября. Теперь в европейский «черный список» внесли самого бессменного руководителя Беларуси Александра Лукашенко, его старшего сына, а заодно и «помощника президента по национальной безопасности» Виктора Лукашенко, а также еще 13 чиновников — в основном силовиков.

«С учетом тяжести ситуации в Беларуси, ввиду продолжающихся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционным активистам, следует внести Александра Лукашенко и еще 14 человек в список лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры», — говорится в решении Совета ЕС, который 12 октября собирался на уровне министров иностранных дел. Вскоре после этого заседания о подготовке этого дополнительного списка сообщили СМИ.

6 ноября санкционный список, помимо Лукашенко и его сына, пополнили фамилии чиновников президентской администрации, руководители силовых ведомств и глава Конституционного суда.

Под санкции ЕС попал новый глава белорусского КГБ Иван Тертель (до 3 сентября он возглавлял Комитет государственного контроля/КГК). В список внесено теперь имя председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича и двух его заместителей.

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