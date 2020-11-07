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Лондон и Брюссель продолжили обсуждение условий торгового соглашения

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Активные переговоры между Брюсселем и Лондоном ведутся на протяжении последних недель.
Активные переговоры между Брюсселем и Лондоном ведутся на протяжении последних недель. AFP/File
RFI
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании провели в субботу, 7 ноября, телефонные переговоры, в ходе которых продолжили обсуждение взаимодействия ЕС и Великобритании после Брекзита.

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Глава Еврокомиссии заявила о том, что, несмотря на прогресс, переговоры остаются сложными. Того же мнения придерживаются и на Даунинг-стрит.

Активные переговоры между Брюсселем и Лондоном ведутся на протяжении последних недель. Для заключения торгового соглашения стороны не могут преодолеть ряд разногласий, в том числе касающихся рыбного промысла и конкуренции. К примеру, Великобритания выступает против того, чтобы Евросоюз вводил меры для защиты ряда сегментов своего рынка.

Предполагалось, что новое соглашение должно быть подготовлено к середине ноября для того, чтобы оно вступило в силу с января 2021 года — момента, когда на Великобританию, покинувшую состав Евросоюза 31 января 2020 года, перестанут распространяться нормы, действующие в ЕС. Ожидается, что переговоры продолжатся в понедельник, 9 ноября.

В сентябре британский парламент рассматривал законопроект о внутреннем рынке, который в одностороннем порядке может отменить соглашения о Брексите и допускает нарушение Лондоном взятых на себя международных обязательств. Авторы законопроекта указывали, что он должен обеспечить целостность британского внутреннего рынка с 1 января 2021 года. Европейский союз грозил Лондону судебным разбирательством.

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