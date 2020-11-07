Лондон и Брюссель продолжили обсуждение условий торгового соглашения

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании провели в субботу, 7 ноября, телефонные переговоры, в ходе которых продолжили обсуждение взаимодействия ЕС и Великобритании после Брекзита.

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Глава Еврокомиссии заявила о том, что, несмотря на прогресс, переговоры остаются сложными. Того же мнения придерживаются и на Даунинг-стрит.

Активные переговоры между Брюсселем и Лондоном ведутся на протяжении последних недель. Для заключения торгового соглашения стороны не могут преодолеть ряд разногласий, в том числе касающихся рыбного промысла и конкуренции. К примеру, Великобритания выступает против того, чтобы Евросоюз вводил меры для защиты ряда сегментов своего рынка.

We took stock of the negotiations with UK Prime Minister @BorisJohnson today. Some progress has been made,but large differences remain especially on level playing field and fisheries.Our teams will continue working hard next week. We will remain in close contact in the next days. pic.twitter.com/UVyyzKeUyW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 7, 2020

Предполагалось, что новое соглашение должно быть подготовлено к середине ноября для того, чтобы оно вступило в силу с января 2021 года — момента, когда на Великобританию, покинувшую состав Евросоюза 31 января 2020 года, перестанут распространяться нормы, действующие в ЕС. Ожидается, что переговоры продолжатся в понедельник, 9 ноября.

В сентябре британский парламент рассматривал законопроект о внутреннем рынке, который в одностороннем порядке может отменить соглашения о Брексите и допускает нарушение Лондоном взятых на себя международных обязательств. Авторы законопроекта указывали, что он должен обеспечить целостность британского внутреннего рынка с 1 января 2021 года. Европейский союз грозил Лондону судебным разбирательством.

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