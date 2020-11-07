Лукашенко в День Октябрьской революции заявил, что Беларусь стала ядерной державой

В субботу, 7 ноября, в день, который в Беларуси по-прежнему является праздничным, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о том, что с сегодняшнего дня страна «становится ядерной державой». Заявление сделано на церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к энергосистеме страны.

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«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Торжественная церемония по повышению мощности прошла с участием главы государства Александра Лукашенко», — сообщило официальное агентство БелТА.

Оно уточнило, что перед церемонией Лукашенко предварительно осмотрел территорию станции с вертолета.

«Я так понимаю, площадь строительной и обслуживающей площадки больше, чем самой станции? Я с вертолета посмотрел — почти в два раза», — подчеркнул г-н Лукашенко. Затем он сделал еще одно, более громкое, заявление: «Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой».

Ранее к ядерным державам было принято относить государства, осуществившие разработку, производство и испытания ядерного оружия. О наличии ядерного оружия в Беларуси до сих пор ничего не было известно.

Напомним, БелАЭС находится у города Островец (Гродненская область), у белорусско-литовской границы. Литва выступает против работающего атомного объекта неподалеку от своей столицы.

7 ноября в Беларуси, по инициативе Александра Лукашенко, является нерабочим праздничным днем: в стране предписано отмечать День Октябрьской революции.

Одновременно сегодня в Беларуси — 90-й день массовых протестов против Александра Лукашенко, с требованием его отставки, прекращения репрессий и освобождения политзаключенных: в частности, ожидается традиционный субботний «женский марш». Кроме того, утром прошла протестная акция медиков, на которой, по данным агентства РИА-Новости, было задержано несколько десятков человек.

Накануне Евросоюз внес Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще 13 человек в санкционный список. «С учетом тяжести ситуации в Беларуси, ввиду продолжающихся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционным активистам, следует внести Александра Лукашенко и еще 14 человек в список лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры», — говорится в решении Совета ЕС.

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