«Марш народовластия» в Минске: хаотические задержания по всему городу, избиения и выстрелы

За выходные в Беларуси задержано более 500 человек. В субботу, 7 ноября, брали медиков и музыкантов, в воскресенье — в 91-й день протестов против итогов президентских выборов — власти разгоняли все колонны, пытавшиеся объединиться в «Марш народовластия».

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Накануне очередного воскресного марша в Минске было задержано около 100 человек. 60 медиков задержали у места сбора возле 1-й больницы, не позволив пройти маршем в знак протеста против беззакония. Женскому маршу в центре столицы также не дали собраться. Вечером силовики задерживали известных белорусских музыкантов после дворовых концертов — мероприятия во дворах районов стали популярными с середины августа, когда в Минске стали реактивно формироваться и развиваться локальные сообщества.

Старт марша 8 ноября был назначен на 12.00, это на два часа раньше, чем все воскресные акции до этого. Мобильный интернет традиционно отключился за два часа до сбора участников, спецтехника и силовики с утра уже были в центре белорусской столицы. Закрылись девять станций метро, в том числе вся третья линия, на днях торжественно открытая Александром Лукашенко.

Протест в Минске 8 ноября 2020. REUTERS - STRINGER

Участники Марша народовластия планировали собраться возле городской ратуши — атрибута городов с магдебургским правом и символа народного самоуправления, но это место в центре города осталось за силовиками, концентрация которых в столице была в этот раз чрезвычайно высокой. Не исключено, что минский ОМОН, милиция и внутренние войска были усилены региональными подразделениями, во всяком случае, такая версия активно обсуждается сейчас в телеграм-чатах.

Задержание на протестном марше в Минске 8 ноября 2020. REUTERS - STRINGER

Микроавтобусы силовиков появлялись во всех местах, где протестующие собирались в колонны, — разгоняли, избивали, задерживали. С особым пристрастием «зачистку» производили при попытке мирных демонстрантов пойти по известному маршруту: проспект Победителей — стела «Минск — город-герой», последнюю в конце концов взяли в кольцо из колючей проволоки, ВВ и ОМОНа.

Задержание на протестном марше в Минске 8 ноября 2020. REUTERS - STRINGER

Тем не менее ресурсов у нынешних белорусских властей не доставало: дважды протестующие смогли сформировать колонны до 5 тысяч человек. Корреспондент RFI наблюдал колонну на пересечении улицы Сторожевской и проспекта Машерова, около получаса демонстранты находились на проезжей части, блокировав движение, и только после того, как колонна приблизилась к центру, ее атаковали находящиеся там силовики.

Протестный марш в Минске 8 ноября 2020. ©

При этом в центре были оцеплены не только проспект Независимости и прилегающие улицы, но даже дворы — в которых практически до вечера задерживали людей. Протестующих постоянно поддерживали гудками водители авто, некоторые из которых были также задержаны.

На улице Мельникайте (практически центр города) произошел инцидент, подробности которого пока неизвестны. Портал tut.by получил видео от читателя, на котором видно, как мужчины лежит на земле в окружении силовиков, рядом находятся три машины скорой помощи. Читатель сообщил, что перед этим были слышны выстрелы. Неизвестного положили на носилки и увезли на скорой.

Задержание на протестном марше в Минске 8 ноября 2020. REUTERS - STRINGER

По информации правозащитного центра «Вясна», по состоянию на 17.00 по Парижу в Минске и других белорусских городах 8 ноября было задержано 434 человека.

Среди задержанных — известные в Беларуси персоны. Так, на Марше народовластия силовики увели с собой мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову, серебряного призера Олимпиады-2008 в Пекине легкоатлета Андрея Кравченко, многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина.

В Минске задержаны журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин, корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява, фотожурналисты Святослав Зоркий («Комсомольская правда» в Беларуси») и Виктор Толочко. В Витебске задержана журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с «Белсатом».

Протестный марш в Минске 8 ноября 2020. © RFI

По информации очевидцев, вечером 8 ноября некоторых задержанных на марше из РУВД увозят машины скорой помощи.

Напомним, предыдущий воскресный марш также был разогнан властями. Лишь несколько сотен демонстрантов смогли добраться до конечной точки Марша против террора — урочища Куропаты под Минском, места расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий.

Протест в Минске 8 ноября 2020. REUTERS - STRINGER

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