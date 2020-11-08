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Сотни задержанных и много «скорых»: в Минске подошел к концу «Марш народовластия»

Опубликовано:

Минск. 08.11.2020
Минск. 08.11.2020 REUTERS - STRINGER
RFI
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В Минске и других городах Беларуси 8 ноября проходят традиционные воскресные акции протеста. Сегодня они носят название «Марш народовластия». Через четыре часа после начала марша было известно о более чем 300 задержанных.

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Как обычно, за несколько часов до начала марша в Минске перекрыли Октябрьскую площадь и другие улицы в центре, а также несколько станций метро. Отключили мобильный интернет. В город снова пригнали военные машины (в том числе, броневики), водометы и прочую спецтехнику, а также десятки микроавтобусов без номеров, в которых силовики традиционно охотятся за мирными протестующими. В микроавтобусах были люди с автоматами.

Кроме того, сегодня утром власти провели еще и небольшой автопробег в поддержку Лукашенко. Над городом запустили и вертолет с красно-зеленым госфлагом.

Первые «точечные» задержания людей на улицах Минска начались около 10 утра, хотя марш был назначен на 12:00.

К 11 часам у стелы «Минск — город герой» собралось несколько тысяч протестующих. Власти включили советские песни и периодически пускали предупреждение МВД, призывая манифестантов «не быть эгоистами, уважать мнение других граждан». «Относитесь к людям по-человечески, будьте благодарны своей стране. (…) Подумайте о людях, которые сейчас находятся дома, она заслужили право на спокойную жизнь», — цитирует милицейский креатив TUT.by.

К 17 часам, по данным правозащитного центра «Весна», в разных городах (в основном — в Минске) было задержано более 380 человек.

Среди задержанных, как всегда, оказались журналисты, а кроме того, как сообщает Onliner, — известные спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр по десятиборью Андрей Кравченко, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, а также Ольга Хижинкова — бывший пресс-секретарь ФК «Динамо» (Брест) и мисс-Беларуси-2008. У известной активистки Нины Багинской силовики только вырвали бело-красно-белый флаг, но задерживать не стали.

Появились и очередные свидетельства жестокости со стороны силовиков — в частности, видео, демонстрирующее, как омоновец наносит задержанному удар ногой в лицо.

Есть и записи, демонстрирующие, как на улице Мельникайте к лежащему на земле задержанному подъехали машины скорой помощи. Очевидцы сообщили, что перед этим слышали выстрелы.

Позднее в районе пешеходного моста через Немигу к микроавтобусу силовиков вызвали скорую, сперва — обычную, потом — реанимацию, сообщил TUT.by. Прохожие кричали силовикам: «Фашисты!». Затем на Немиге еще одного человека забрали в больницу. 

TUT.by опубликовал видео, показывающее, как во дворе Советского РУВД Минска силовики заставили людей стоять лицом к стене, с поднятыми над головой руками. Тоже уже, можно сказать, «традиция».

Сегодня в Беларуси уже 91-й день протестов, не утихающих после окончания президентских выборов, победителем которых, вопреки математическим законам, ЦИК объявил Александра Лукашенко.

Подробнее о том, как закончился сегодняшний марш, читайте в ближайшие часы в итоговом репортаже RFI c места событий.

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