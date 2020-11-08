Сотни задержанных и много «скорых»: в Минске подошел к концу «Марш народовластия»

В Минске и других городах Беларуси 8 ноября проходят традиционные воскресные акции протеста. Сегодня они носят название «Марш народовластия». Через четыре часа после начала марша было известно о более чем 300 задержанных.

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Как обычно, за несколько часов до начала марша в Минске перекрыли Октябрьскую площадь и другие улицы в центре, а также несколько станций метро. Отключили мобильный интернет. В город снова пригнали военные машины (в том числе, броневики), водометы и прочую спецтехнику, а также десятки микроавтобусов без номеров, в которых силовики традиционно охотятся за мирными протестующими. В микроавтобусах были люди с автоматами.

Кроме того, сегодня утром власти провели еще и небольшой автопробег в поддержку Лукашенко. Над городом запустили и вертолет с красно-зеленым госфлагом.

Первые «точечные» задержания людей на улицах Минска начались около 10 утра, хотя марш был назначен на 12:00.

В Беларуси лучшие хостелы pic.twitter.com/Sxtq5msUDO — Чай з варэннем (@belteanews) November 8, 2020

К 11 часам у стелы «Минск — город герой» собралось несколько тысяч протестующих. Власти включили советские песни и периодически пускали предупреждение МВД, призывая манифестантов «не быть эгоистами, уважать мнение других граждан». «Относитесь к людям по-человечески, будьте благодарны своей стране. (…) Подумайте о людях, которые сейчас находятся дома, она заслужили право на спокойную жизнь», — цитирует милицейский креатив TUT.by.

Большая колонна людей идет по Богдановича в сторону центра. pic.twitter.com/aiZn47pnoq — Onliner (@OnlinerBY) November 8, 2020

К 17 часам, по данным правозащитного центра «Весна», в разных городах (в основном — в Минске) было задержано более 380 человек.

Среди задержанных, как всегда, оказались журналисты, а кроме того, как сообщает Onliner, — известные спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр по десятиборью Андрей Кравченко, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, а также Ольга Хижинкова — бывший пресс-секретарь ФК «Динамо» (Брест) и мисс-Беларуси-2008. У известной активистки Нины Багинской силовики только вырвали бело-красно-белый флаг, но задерживать не стали.

Появились и очередные свидетельства жестокости со стороны силовиков — в частности, видео, демонстрирующее, как омоновец наносит задержанному удар ногой в лицо.

Происходит очередной диалог pic.twitter.com/yRD5Xy2qVL — Чай з варэннем (@belteanews) November 8, 2020

Есть и записи, демонстрирующие, как на улице Мельникайте к лежащему на земле задержанному подъехали машины скорой помощи. Очевидцы сообщили, что перед этим слышали выстрелы.

Это видео сделано на улице Мельникайте. На земле лежит человек, его окружили силовики, рядом стоит скорая.



— Были слышны выстрелы. Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед. — рассказывает читатель. pic.twitter.com/CQfAW88wjA — TUT.BY (@tutby) November 8, 2020

Позднее в районе пешеходного моста через Немигу к микроавтобусу силовиков вызвали скорую, сперва — обычную, потом — реанимацию, сообщил TUT.by. Прохожие кричали силовикам: «Фашисты!». Затем на Немиге еще одного человека забрали в больницу.

TUT.by опубликовал видео, показывающее, как во дворе Советского РУВД Минска силовики заставили людей стоять лицом к стене, с поднятыми над головой руками. Тоже уже, можно сказать, «традиция».

Сегодня в Беларуси уже 91-й день протестов, не утихающих после окончания президентских выборов, победителем которых, вопреки математическим законам, ЦИК объявил Александра Лукашенко.

Подробнее о том, как закончился сегодняшний марш, читайте в ближайшие часы в итоговом репортаже RFI c места событий.

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