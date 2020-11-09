Канцлер Австрии приедет в Париж на мини-саммит по борьбе с терроризмом. На фото: Шарль Мишель и Себастьян Курц на месте теракта в Вене, 9 ноября 2020.

Франция, Австрия, Германия и ЕС проведут виртуальный мини-саммит во вторник в 15 часов по Парижу, посвященный европейскому ответу на террористическую угрозу. Саммит состоится сразу после встречи в Париже президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Об этом в понедельник, 9 ноября, объявила пресс-служба Елисейского дворца.

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Эта видеоконференция организована через неделю после терактов в Вене и Ницце. В саммите примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, канцлер Германии Ангела Меркель, а также председатель Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. После этого состоится совместная пресс-конференция, сообщила французская сторона.

В понедельник в Вене председатель Европейского Совета Шарль Мишель и госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон почтили память жертв теракта. Они также обсудили с Себастьяном Курцем единые европейские меры по борьбе с терроризмом, в частности усиление контроля на европейских внешних границах, Шенгенское соглашение и возможности борьбы с разжиганием ненависти в интернете, сообщает France-Presse со ссылкой на посольство Франции в Австрии.

В прошлый четверг президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что хочет удвоить силы контроля на французских границах. Он также призвал страны-участницы Шенгенской зоны к «глубокой» реформе правил свободного передвижения в Европе. В декабре президент Франции намерен представить Европейскому совету первые предложения в этом направлении.

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