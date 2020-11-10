ЕСПЧ признал нарушением права на высказывание арест оппозиционных журналистов в Турции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 10 ноября, признал нарушением права на свободу выражения мнений со стороны Турции помещение под стражу журналистов оппозиционного издания «Джумхуриет» («Республика») в 2016 году. Суд в Турции в 2018 году приговорил ряд журналистов этого издания к лишению свободы по обвинению в поддержке терроризма.

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Причиной ареста журналистов оппозиционного издания через несколько месяцев после попытки военного переворота в Турции стала «редакционная линия издания „Джумхуриет“, которую оно проводило в своих статьях и социальных сетях, критикуя некоторые аспекты политики правительства», — говорится в коммюнике ЕСПЧ.

В ЕСПЧ обратились десять журналистов «Джумхуриет», арестованных в ноябре 2016 года. Среди истцов — бывший главный редактор издания Мурат Сабунчу. Власти Турции обвинили журналистов в пропаганде в пользу запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и движения проповедника Фетхуллы Гюлена. В 2018 году суд в Стамбуле приговорил к разным срокам заключения 14 сотрудников «Джумхуриет». Журналисты издания категорически отрицали обвинения в поддержке терроризма.

В ЕСПЧ считают, что содержание под стражей журналистов не было обосновано «вескими причинами», но лишь «подозрениями». Отмечается, что уголовное преследование начали из-за «публичных дебатов об уже известных фактах и событиях». При этом журналисты «Джумхуриет» «никак не поддерживали и не продвигали использование насилие в публичном пространстве», отмечает ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге также подчеркивает, что в публикациях издания не было ни одного «намека о возможном желании заявителей способствовать незаконным целям террористических организаций».

ЕСПЧ нашел в действиях турецких властей нарушения статьи 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) и статьи 10 (Свобода выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека.

Суд обязал Турцию выплатить по 16 тысяч евро каждому заявителю в качестве компенсации морального ущерба.

«Джумхуриет» — старейшая газета в Турции, отстаивающая светские ценности. Процесс над ее журналистами стал символом наступления на свободу слова при Эрдогане.

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