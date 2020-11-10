Макрон призвал ЕС к «скоординированному и быстрому» ответу на исламистскую угрозу

Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже, 10 ноября 2020 года.

Европа нуждается в «быстром и скоординированном ответе» на исламистскую угрозу. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 10 ноября в ходе мини-саммита ЕС по борьбе с терроризмом, прошедшего после недавних терактов в Австрии и Франции.

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Как отметил французский лидер по итогам мини-саммита, главы европейских государств договорились о развитии общих баз данных, обмене информацией и усилении уголовного наказания по статьям, связанным с терроризмом. Свои предложения по усилению борьбы с исламистским террором Макрон намерен представить на заседании Европейского совета уже 10 декабря.

«Не нужно путать борьбу с нелегальной иммиграцией и борьбу с терроризмом, но мы должны трезво смотреть на связь, которая существует между двумя этими феноменами», — подчеркнул Макрон. Он напомнил, что недавний теракт в Ницце, совершенный выходцем из Туниса, который попал в Европу через итальянский остров Лампедуза, «к сожалению, иллюстрирует» эту связь.

Макрон также выступил против «нецелевого» предоставления права на убежище в большинстве европейских стран. По его словам, правом на убежище пользуются «спекулянты», а также люди, приезжающие из стран, где нет войны.

В мини-саммите ЕС по видеосвязи (помимо президента Франции) приняли участие канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу еще предстоит продвинуться в трех областях — это профилактика терроризма, защита внешних границ ЕС и создание «оперативного плана».

«Опасность остается постоянной, — заявил канцлер Австрии. — У нас есть тысячи иностранных боевиков-террористов, которые либо выжили в боях ИГ в Сирии и Ираке, либо не смогли уехать, потому что были арестованы». По его словам, эти боевики являются «бомбой замедленного действия».

Участники саммита также заявили о необходимости бороться с проявлениями ненависти в интернете — в особенности после того, как враждебные призывы в соцсетях привели к убийству во Франции школьного учителя Самюэля Пати.

По словам президента Франции, в ближайшие недели должно быть принято постановление об удалении сообщений «террористического характера» в течение часа после их публикации.

Марк Рютте и Ангела Меркель подчеркнули необходимость ужесточить контроль на внешних границах ЕС. «Крайне важно знать, кто въезжает и выезжает» из ЕС, отметила канцлер Германии.

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