Чешские спецслужбы назвали Россию и Китай главной угрозой для безопасности

Служба безопасности и информации Чехии (СБИ) опубликовала годовой отчет, в котором говорится о том, что Россия и Китай стали в прошлом году главной угрозой для безопасности и интересов страны. Об этом 10 ноября сообщает AFP.

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«Разница заключается в том, что Россия пытается дестабилизировать и разобщить своих противников, тогда как Китай делает все для того, чтобы объединить вокруг себя страны, которые признают легитимность китайских интересов», — говорится в этом докладе.

По данным Службы безопасности и информации Чехии, представители различных российских спецслужб активно действовали на территории страны в 2019 году. В докладе отмечается, что российские агенты, работающие под дипломатическим прикрытием, пытались продвигать интересы Кремля и улучшать репутацию России.

Китайские шпионы, в свою очередь, также работали на территории Чехии под прикрытием, выступая в качестве дипломатов, журналистов и ученых. «Они пользовались расположенностью чешского общества в том, что касается предложений о китайских инвестициях», выбирая в первую очередь отрасли, связанные с технологиями, обороной, здравоохранением и окружающей средой, — отмечается в документе.

В докладе также рассказывается, что Москва и Пекин устраивали кибератаки на чешский МИД и дипломатические представительства страны за рубежом.

Отношения Москвы и Праги обострились в начале лета, когда власти Чехии выслали из страны двух сотрудников российского посольства после скандала о якобы готовящемся покушении на чешских политиков. Москва в ответ объявила персонами нон-грата двух чешских дипломатов.

Кроме того, в работе на чешскую разведку был обвинен бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов. По версии ФСБ, Сафронов в 2017 году передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России с африканскими странами и российских силах на Ближнем Востоке чешской разведке, действовавшей в интересах американских спецслужб.

Чехия не в первый раз называет Россию «главной угрозой» собственной безопасности. В 2018 году в аналогичном годовом отчете СБИ отмечала, что российские спецслужбы осуществляли кибератаки на МИД Чехии, а также обвиняла Москву в реализации «гибридной стратегии», направленной на ослабление НАТО и ЕС.

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