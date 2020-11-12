ЕСПЧ отклонил жалобу «бухгалтера Освенцима» Оскара Гренинга

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг, 12 ноября, отклонил иск «бухгалтера Освенцима» Оскара Гренинга, жаловавшегося на затяжной характер своего дела в прокуратуре и суде Германии. Разбирательства, начавшиеся в 1977 году, завершились окончательным приговором в 2016-м. Гренинг скончался 9 марта 2018 года, не начав отбывать тюремный срок.

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В 2015 году Гренинга, служившего в Освенциме, признали причастным к убийству почти 300 тысяч заключенных и приговорили к четырем годам заключения. В аппеляционной инстанции приговор был окончательно подтвержден в 2016 году.

По информации немецкой прокуратуры, он выполнял в лагере функции «бухгалтера» и вел учет средств, изъятых у заключенных. Гренинг заявлял, что готов нести моральную ответственность за содеянное и приносил извинения, однако вину в причастности к убийствам так и не признал. В 2017 году он направил жалобу в ЕСПЧ, настаивая на том, что власти Германии нарушили его право на справедливое разбирательство дела в разумный срок независимым судом. Через год после этого скончался в возрасте 96 лет. Отбывать наказание он так и не начал.

Оскар Гренинг заявлял, что следствие по его делу началось в конце 1970-х, а окончательно завершилось лишь в 2016 году. Решение по его иску в ЕСПЧ было вынесено лишь теперь. В постановлении говорится, что жалоба не имеет оснований, так как, с юридической точки зрения, дело, по которому Гренинга вызвали на первый допрос в 1978 году, было закрыто в 1985. Дальнейшие следственные действия проходили в рамках другого уголовного расследования, начатого прокуратурой Ганновера в 2013 году. Таким образом, дело длилось не так долго, как заявлял Гренинг, утверждавший, что ему не было известно о прекращении расследования в 80-е годы.

В июле суд Гамбурга огласил решение по делу другого бывшего охранника, работавшего в нацистском концлагере Штутгоф — 93-летнего Бруно Дея. Уголовное дело было заведено в мае 2019 года. Его рассматривала Палата по делам несовершеннолетних, так как в момент службы в лагере Дею было 17 лет. Бывший охранник обвинялся в соучастии в убийстве более пяти тысяч человек в период с августа 1944 по апрель 1945 года. Прокуратура запросила наказание в виде 3 лет тюрьмы.

В последние годы в Германии прошли несколько судов над бывшими охранниками и надсмотрщиками нацистских лагерей. Одним из крупнейших подобных дел стало осуждение в 2011 году бывшего надсмотрщика лагеря Собибор Ивана (Джона) Демьянюка. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы за соучастие в уничтожении более 28 тысяч евреев в годы Второй мировой войны. Однако Демьянюк скончался в доме престарелых на одном из баварских курортов в 2012 году — до того, как суд успел рассмотреть его апелляцию.

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