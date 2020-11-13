В Минске умер избитый «тихарем» Роман Бондаренко. Тысячи человек вышли на акцию его памяти на «Площади перемен»

Тысячи человек вышли в Минске на улицу после известия о смерти избитого на на «Площади перемен» сторонника оппозиции Романа Бондаренко

Вечером 12 ноября в реанимации минской больницы скорой помощи скончался 31-летний сторонник оппозиции Роман Бондаренко. Накануне на «Площади перемен» его избил неизвестный в маске, который вместе с другими «тихарями» приехал снимать бело-красно-белые флаги. После известия о гибели Бондаренко тысячи человек вышли на «Площадь перемен» и в других районах Минска.

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Роман Бондаренко жил на «Площади перемен» — во дворе на улице Червякова в центре Минска, где проходят митинги-концерты сторонников оппозиции. Это один из центров белорусского протеста, где висят бело-красно-белые флаги и ленты.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда на «Площадь перемен» приехали неизвестные с закрытыми лицами, чтобы снимать протестную символику. В Беларуси этих активистов, действующих при поддержке силовиков, называют «тихарями». Когда Роман Бондаренко вышел во двор вместе с другими людьми, он спросил, зачем неизвестные приехали на «Площадь перемен».

Как рассказала порталу Tut.by очевидица событий Юлия, сначала между «тихарем» и неизвестным парнем завязалась словесная перепалка, в которой Роман не участвовал. Но потом Бондаренко что-то сказал, и человек в маске спросил у него «Ты чего борзый такой?». «Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой», — рассказывает Юлия.

Со слов соседей, Романа Бондаренко «профессионально задержали» и увезли на микроавтобусе. В больницу скорой помощи он поступил уже их РУВД с отеком мозга, черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами и ссадинами. Врачи оперировали мужчину несколько часов, все это время он был без сознания. Родственникам врачи говорили, что шанс выжить один из тысячи. В восемь вечера медики сообщили, что Роман Бондаренко скончался.

После известия о его гибели тысячи минчан вышли на «Площадь перемен», куда несли цветы и лампадки. Акции памяти погибшего прошли в других районах Минска. Стихийные мемориалы были созданы во многих городах Беларуси, у посольств в Литве, России, Украины, пишет Tut.by.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что выясняют обстоятельства гибели 31-летнего жителя Минска. В сообщении СК говорится, что во дворе на улице Червякова «произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими». Как пишет ведомство, милиционеры «обнаружил мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения», а «при первичном осмотре» врачи выявили у него «алкогольную интоксикацию».

Врачи больницы скорой помощи и медицинские документы опровергают информацию об «алкогольной интоксикации». Один из врачей минской БСМП сообщил Tut.by, что у поступившего в больницу Бондаренко «было ноль промилле алкоголя, вообще ничего». В заключительном диагнозе (документ оказался в расторяжении журналистов) указано 0% этанола в крови. Что касается первичного осмотра, о котором упоминает СК, там алкогольная интоксикация значится как одна из версий состояния молодого человека. Позже, после взятия анализов, эту версию врачи исключили.

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