В Праге суд отменил решение правительства о ношении масок на улице и в личных авто

Городской суд Праги в пятницу, 13 ноября, отменил чрезвычайные меры, согласно которым население обязано носить медицинские маски на открытом воздухе и в личных автомобилях. Суд посчитал, что минздрав не представил достаточных обоснований для своего постановления.

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Издание Novinky уточняет, что после этого судебного решения новые ограничительные меры, введенные минздравом с 21 октября, будут отменены — это произойдет с 21 ноября: если до этого момента ведомство не представит «понятных обоснований».

По мнению суда, в октябре министерство просто взяло обоснования для «масочных» мер, принятых ранее, и не объяснило, почему их нужно расширить. Как говорится в судебном решении, в постановлении министерства отсутствуют «конкретные, понятные и обоснованные соображения, на основании которых суд мог бы эффективно и ответственно рассмотреть вопрос о том, действительно ли необходимо настаивать на обязательном ношении средств защиты органов дыхания» на открытом воздухе и в личных авто.

В то же время суд подчеркнул, что не хочет преуменьшать угрозу, связанную с эпидемией, и не утверждает, что ношение масок на улицах и в личных автомобилях обязательно является ненужным или неадекватным. Однако минздрав должен доказать необходимость этих мер.

Минздрав, комментируя решение суда, сообщил, что предпримет шаги, необходимые для сохранения масочного режима, а также взвесит возможности опротестовать вердикт, сообщает Radio Prague International.

Как пишет ТАСС, в Чехии обязательство носить маски распространяется на общественные помещения, общественный транспорт, а также на открытые пространства, если там находятся несколько человек, дистанция между которыми — менее двух метров. Носить маски нужно и при поездках на личных авто, если с водителем следуют другие люди — даже если это не проживающие вместе с ним члены его семьи.

Как уточняет «Фонтанка», в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн., коронавирус выявили у почти 450 тысяч человек. Умерли от последствий вируса 5 755 человек.

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