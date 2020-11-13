Тихановская объявила о создании «Народного трибунала» для Лукашенко

Светлана Тихановская. 22.10.2020. В день вручения белорусской оппозиции премии Сахарова. В числе десяти лауреатов — сама Тихановская и ее супруг.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила в пятницу, 13 ноября, о создании «Народного трибунала» и предложила амнистию всем «за захват Лукашенко и членов его террористической группировки». «Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — заявила Тихановская. Сам Лукашенко сегодня объявил о том, что ему «не о чем» с ней разговаривать.

Реклама Читать далее

«Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Тихановской.

«Я, Светлана Тихановская, объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы», — говорится в сообщении.

«Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло», — пообещала Тихановская, объявив состоящий из шести пунктов «План Народного Трибунала».

Планом предусматривается: 1) нивелирование действий «идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии (...), угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой» («Объединяемся, отстаиваем коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, — и таким образом останавливаем беззаконие на местах»); 2) сбор доказательств преступлений режима; 3) запуск программы для сотрудников силовых структур, «которая конфиденциально и безопасно даст возможность предоставить (...) свидетельства исполнения или участия в исполнении преступных приказов»; 4) проведение на платформе «Голос» «процесса Народного Обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений». («Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности»); 5) проведение 20 декабря «самого массового марша с заявлением Народного Обвинения»; 6) захват «не только Александра Лукашенко, но и всех, чьи преступления будут засвидетельствованы народом. Помощь в захвате главных преступников будет вознаграждена амнистией либо серьезным смягчением ответственности за совершенные ранее преступления».

Призыв к действиям, обозначенным в пункте «6» своего плана, Светлана Тихановская обосновала статьей 109 УПК Республики Беларусь, согласно которой «каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения».

«У этого плана две цели: остановить беззаконие и показать, что бояться должны не протестующие беларусы, а те, кто совершает преступления против них», — говорится в заявлении лидера белорусской оппозиции.

Заявление опубликовано в день, когда в белорусских городах, а также за границей, граждане выходят на акции памяти погибшего после избиения «тихарем» 31-летнего сторонника оппозиции Романа Бондаренко.

В свою очередь, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дал интервью сотрудникам «СМИ Беларуси и ближнего зарубежья». В ходе интервью он ответил и на вопрос о возможности диалога со Светланой Тихановской.

Как сообщает «Коммерсант», Лукашенко ответил на вопрос так: «С кем? С Тихановской? Уехала туда и делает все во вред Беларуси — о чем мне с ней разговаривать? Мне в Литву к ней поехать?».

Напомним, сама Светлана Тихановская ранее сообщала, что в Литву ее заставили уехать угрозами на следующий день после завершения выборов, 10 августа.

Ее муж, известный блогер Сергей Тихановский по-прежнему остается в белорусской тюрьме. Он был арестован в мае, после того, как решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Беларуси.

После ареста место мужа заняла Светлана Тихановская, которая, согласно данным с участков, где можно было обеспечить независимый подсчет голосов, должна была выиграть эти выборы у Лукашенко. Тем не менее, ЦИК Беларуси объявил победителем прежнего президента, дав ему более 80 процентов голосов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться