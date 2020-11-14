COVID-19: Европейское агентство лекарственных средств не исключило начала вакцинации в январе 2021

Европейское агентство лекарственных средств не исключило, что применения вакцины, способной защитить от COVID-19, в странах Европы может начаться уже в январе.

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Глава агентства Гидо Рази рассказал об этом в интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore в субботу, 14 ноября. Он говорил о 6 или 7 различных вакцинах, которые станут доступны к началу 2021 года. По словам Рази, если лаборатории предоставят убедительные доказательства эффективности своих препаратов, агентство может одобрить применение первой вакцины уже до конца 2020 года.

Сообщается, что в пятницу, 13 ноября, Европейское агентство лекарственных средств получило результаты исследований вакцины, проведенных компанией Pfizer и лабораторией BioNTech. В организации также изучают доклинические данные, предоставленные компанией AstraZeneca, и ведут переговоры с компанией Moderna.

Как рассказал Гидо Рази, если вакцина начнет применяться в январе, результаты ее действия можно будет оценить к лету 2021 года, по истечении 5–6 месяцев после вакцинации. По его оценкам, для того чтобы эпидемия пошла на спад, прививки должны сделать более половины жителей Европы, а для этого потребуется не менее 500 млн доз вакцины. В соответствии с идеальным сценарием, по словам Рази, полная кампания вакцинации сможет завершиться к концу 2021 года, и тогда Европе удастся достигнуть достаточной иммунизации.

Глава агентства отметил, что первыми прививки смогут сделать представители наиболее уязвимых для вируса категорий граждан, а также сотрудники медицинских учреждений, находящиеся в непосредственном контакте с заразившимися пациентами.

С оценками главы Европейского агентства лекарственных средств согласна французский вакцинолог Мари-Поль Кьени. В интервью газете Le Monde она поприветствовала прогресс в разработке вакцин несколькими лабораториями, но напомнила, что до искоренения COVID-19 еще очень далеко. По ее словам, для полной победы над вирусом все население должно на протяжении нескольких лет проходить вакцинацию препаратом со 100-процентной эффективностью, что практически не реализуемо. Тем не менее, Кьени выразила надежду на то, что жизнь человечества в ближайшие месяцы начнет возвращаться к норме, однако «придется учиться жить с вирусом, как мы на протяжении десятилетий сосуществуем с гриппом».

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