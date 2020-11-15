Акция «Я выхожу»: в Минске для разгона протестующих применили слезоточивый газ

В Беларуси в воскресенье, 15 ноября, проходят акции протеста, посвященные памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. На улицы Минска и других городов страны вышли тысячи человек. В столице силы милиции разгоняли протестующих с помощью слезоточивого газа, а очевидцы сообщили о наличии в кордоне правоохранительных органов водомета. Правозащитники сообщили более чем о 300 задержанных.

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Центром акций протеста в Минске в это воскресенье стала так называемая «площадь Перемен» — двор на улице Червякова, популярный среди протестующих против Александра Лукашенко. Именно там вечером 11 ноября погиб Роман Бондаренко: во время перепалки, в которой предположительно принимали участие силовики, его сильно толкнули и избили. Бондаренко ударился головой и позже скончался в больнице.

Как пишет Tut.by, 15 ноября силовики окружили «площадь Перемен», на которой протестующие собрались вокруг «народного мемориала» Роману Бондаренко. «Люди стоят у мемориала. Во дворе около 500 человек, силовиков в разы больше», — пишут журналисты.

В Минске милиция применила слезоточивый газ. На видео с акции протеста видно, что силовики кидали светошумовые гранаты в толпу. Массовые задержания прошли у метро «Пушкинская». СМИ сообщили о нескольких пострадавших.

По сообщениям правозащитного центра «Вясна», в Беларуси в воскресенье были задержаны не менее 310 человек. Список, опубликованный на сайте, продолжает обновляться. Как утверждает DW, во время акций протеста были задержаны 13 журналистов.

Массовые выступления против Александра Лукашенко и результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются в стране с начала августа. В ходе противостояние между властью и оппозицией лидеры протеста и Координационного совета были вынуждены уехать, а многие из них оказались в тюрьмах.

13 ноября Светлана Тихановская объявила о создании «народного трибунала» и пообещала провести амнистию за «нейтрализацию пособников режима».

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