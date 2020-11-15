В Беларуси жестко разогнали акции памяти Романа Бондаренко

Очевидцы сообщают, что при разгоне акций протеста использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты

В Беларуси жестко разогнали протестные акции, посвященные памяти погибшего сторонника оппозиции Романа Бондаренко. В Минске силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а СМИ сообщили об избиениях протестующих. По данным правозащитников, всего в Беларуси в воскресенье задержали более 930 человек.

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Протестные выступления, которые традиционно прошли в Беларуси в воскресенье, посвятили памяти Романа Бондаренко. 11 ноября он спустился во двор на улице Черякова, известный как «площадь Перемен». Там неизвестные в масках срезали белые и красные ленты, привязанные к забору. Как говорят очевидцы, один из людей в масках сильно толкнул Бондаренко, из-за чего тот ударился головой. Активиста задержали и увезли на микроавтобусе, а после он поступил в больницу и скончался в реанимации.

В воскресенье, 15 ноября, двор, рядом с которым жил Бондаренко, стал одним из центров протеста. Днем милиция окружила мемориал, где собрались около 500 человек, и начали задерживать участников акции. Tut.by сообщает, что силовики использовали светошумовые гранаты.

После разгона акции во дворе люди в оранжевых жилетах начали разбирать народный мемориал памяти Бондаренко.

Барановичи. Протестующие спрятались в аптеке, силовики пытаются их там задержать. pic.twitter.com/JPWxoojEaz — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

Всего в Беларуси, по данным правозащитного центра «Вясна», задержали более 930 человек. Среди них — издатель Светланы Алексиевич и Александра Солженицына Борис Пастернак и не менее 20 журналистов. Как сообщает Onliner.by, в отношении некоторых задержанных заводятся уголовные дела по статье 342 Уголовного кодекса (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

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